Футбол

«Локомотив-Кубань» обыграл «Цедевиту» в своем сотом матче в Еврокубке
Юга.ру
14:13

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» обыграли хорватский клуб «Цедевита» в матче девятого тура регулярного чемпионата Еврокубка Встреча, прошедшая в «Баскет-Холле», завершилась со счетом 80:76.
Юга.ру14:13

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«Локомотив-Кубань» обыграл «Цедевиту» в матче группового этапа Еврокубка

Sport24.ru13:57
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