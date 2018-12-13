Баскетбол
«Локомотив-Кубань» обыграл «Цедевиту» в своем сотом матче в Еврокубке
«Локомотив-Кубань» обыграл «Цедевиту» в своем сотом матче в ЕврокубкеЮга.рувчера в 14:13
Баскетболисты «Локомотива-Кубани» обыграли хорватский клуб «Цедевита» в матче 9-го тура группового этапа Еврокубка Встреча, прошедшая в «Баскет-Холле», завершилась со счетом 80:76.
Юга.рувчера в 14:13
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