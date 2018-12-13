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Футбол Футбол «Валенсия» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов "Валенсия" одержала победу над "Манчестер Юнайтед" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Сборная России сыграет в полуфинале чемпионата Европы с Румынией На второе место в группе поднялась сборная Румынии, у которой одинаковое количество очков с норвежками (по 6). Нидерланды в полуфинале встретятся со сборной Франции, которая заняла второе место в группе А, а Румыния сыграет против России, которая стала первой в группе А.

Футбол Футбол Сергей Семак рассказал, что футболисты «Зенита» всегда хотят побеждать Напомним, что 13 декабря в Чехии «Зенит» сыграет заключительный матч группового этапа Лиги Европы.

Футбол Футбол Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.

Футбол Футбол Полузащитник «Вильярреала» сравнил матч против «Спартака» с финалом Футболист "Вильярреала" Пабло Форнальс заявил, что предстоящий матч Лиги Европы против московского "Спартака" будет для испанской команды сродни финалу турнира.

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Футбол Футбол «Арсенал» интересуется защитниками «МЮ» и «Челси» По информации ESPN, "канониры" не стесняются смотреть в сторону конкурентов. Так, в их поле зрения входят Гари Кэхилл и Эрик Байи.

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