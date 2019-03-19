Футбол
«Локомотив-Кубань» объявил об уходе главного тренераРоссия.Кубань вчера в 10:37
Главный тренер баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" Владе Йованович покинул эту должность.
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Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина
Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено в 07:23
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Google на €1,49 млрд
Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил ЕС, в частности, за злоупотребление доминированием на рынке и наложение ограничительных условий в контрактах со сторонними веб-сайтами.
Обновлено в 07:13
Транспорт
«Уральские авиалинии» отказались летать по 67 маршрутам
В авиакомпании уточнили, что отказываются от лицензии на маршруты, которыми уже не летают.
Обновлено в 03:55
Общество
Возбуждено дело против пассажира «Аэрофлота» за поддельный больничный
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против мужчины, который сдал билеты «Аэрофлота», предоставив поддельный больничный.
Обновлено в 07:10
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
Порошенко заявил об успешном проведении испытаний нового ударного БПЛА
Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал прошедшие в стране испытания ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, который Киев получил в рамках контракта с Турцией.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Полиция отреагировала на погромы и избиение мигрантов в Якутске
В Якутске полиция задержала группу местных жителей за погромы в киосках с овощами, в которых работают мигранты, а также злоумышленника, избившего и угрожавшего одному из приезжих пистолетом.
Обновлено в 04:14
Политика
Киев обвинил Россию в подготовке газовой войны
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность в начале новой газовой войны, которую Москва попытается развернуть против Киева по истечении срока действия контракта на транзит газа через Украину.
Обновлено вчера в 17:28
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Общество
Правительство расширило список госуслуг, оказываемых в МФЦ
Правительство РФ расширило список госуслуг в многофункциональных центрах услугой по информированию граждан предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Обновлено в 01:02
Спорт
Самодурова чисто исполнила короткую программу на ЧМ в Сайтаме
Самодурова начала свою короткую программу с чистого исполнения каскада из тройных флипа и тулупа, затем продемонстрировала тройной риттбергер со сложным выездом и двойной аксель.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Волочкова потеряла ребенка от Керимова
Известная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о своем прошлом романе с бизнесменом, членом Совета Федерации от Республики Дагестан Сулейманом Керимовым.
Обновлено в 03:21
Общество
Садальский предложил депутатам Госдумы подумать об отмене времени
Станислав Садальский, комментируя законопроект, согласно которому в Россию предлагается вернуть сезонность времени и перевод стрелок часов, предложил депутатам «время совсем отменить».
Обновлено в 07:17
Музыка
Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»
Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о том, что стадионный тур коллектива в 2019 году будет последним.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Двоих россиян застрелили на Бали при ограблении пункта обмена валют
Местное издание Bali Post 20 марта сообщило, что организованная группа из 7 человек напала на пункт обмена валют на острове.
Обновлено в 06:11
Транспорт
В метро Москвы установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда
В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице
В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Сотрудники прокуратуры нашли хлеб «из будущего» в Петербурге
Генеральному директору внесли представление об устранении нарушений В Кировском районе Санкт-Петербурга сотрудники прокуратуры нашли хлебобулочные изделия "из будущего".
Обновлено в 05:15
Спорт
Алексей Нуждов: надо перестать смотреть на спортсменов как на богов
Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов в интервью Денису Косинову рассказал, как относится к критике в адрес нового руководства союза, как считает нужным действовать в ситуациях с опозданием спортсменов на старт и получением ими предупреждений от WADA, и как смотрит на перспективы восстановления статуса СБР.
Обновлено в 01:00
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Участника «Линкольн-88» отправили в колонию за нападения на приезжих
Сергея Каткова признали виновным в убийстве и четырех нападениях на приезжих.
Обновлено в 05:41
Политика
Путин назначил бывшего кикбоксера Хасикова врио главы Калмыкии
Президент России Владимир Путин назначил известного в прошлом кикбоксера Бату Хасикова временно исполняющим обязанности главы Калмыкии.
Обновлено в 06:09
Политика
Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции
Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10