Футбол
«Локомотив-Кубань» объявил о смене главного тренераREGNUM 02:40
Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» объявил о смене главного тренера. Об этом сообщается на сайте команды. Вместо сербского специалиста Владе Йовановича с командой будет работать американский тренер Боб Доневалд.
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Политика
Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку
Глава Республики Алтай Александр Бердников сообщил, что подал заявление об отставке.
Обновлено в 02:47
Политика
Токаев принёс присягу и вступил в должность президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев, вступающий в должность президента Республики Казахстан, принёс 20 марта присягу народу страны.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
Кедми: НАТО нужно США из страха потерять контроль над Европой
НАТО было создано не столько для борьбы с Советским Союзом, сколько для удерживания Европы под контролем США, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Обновлено в 03:48
Общество
Финляндия стала самой счастливой страной мира
В итоговый список вошли 156 стран. Второе место по уровню счастья после Финляндии заняла Норвегия, на третьем месте - Дания.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Nice-Matin сообщила о предъявлении Францией новых обвинений Керимову
Французская газета Nice-Matin сообщила о предъявлении прокуратурой Ниццы новых обвинений члену Совета Федерации Сулейману Керимову.
Обновлено в 04:22
Политика
Франция и Италия заявили о готовности блокировать отсрочку Brexit
Франция и Италия заявили о готовности блокировать на саммите ЕС 21-22 марта отсрочку выхода Великобритании из сообщества, если не получат гарантий, что это позволит обеспечить организованный выход, заявил европейский дипломатический источник.
Обновлено в 04:32
Наука
Супербактериям вход закрыт: на МКС испытали новое противомикробное покрытие
На Международной космической станции испытали новое антибактериальное покрытие для поверхностей, к которым часто прикасаются космонавты.
Обновлено в 02:13
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Общество
Facebook намерен бороться с рекламной дискриминацией
Facebook намерен бороться с рекламной дискриминацией после того, как ей были предъявлены многочисленные жалобы.
Обновлено вчера в 18:50
Экономика
Программу материнского капитала могут продлить до 2024 года
Министерство труда и соцзащиты предлагает продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 03:30
Финансы
Тенге упал к доллару на фоне отставки президента Казахстана
На фоне ухода президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в отставку наблюдается падение тенге к американскому доллару, свидетельствуют данные сервиса Investing.com.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Испытания подводного ракетоносца типа «Борей» попали на видео
Министерство обороны России показало на видео испытания подводного ракетоносца типа «Борей». На записи в Сети запечатлены учения в море.
Обновлено вчера в 03:30
Политика
Пушков высказался об идее Трампа принять Бразилию в НАТО
Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал идею президента США Дональда Трампа о вступлении Бразилии в состав НАТО.
Обновлено вчера в 18:19
Баскетбол
Джеймс Харден установил рекорд НБА
Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден установил рекорд НБА.
Обновлено в 03:13
Здоровье
В машинах скорой помощи обновят оборудование
Оснащение автомобилей скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы обновится в ближайшие два года, сообщает официальный портал мэра и правительства города.
Обновлено в 02:58
Экономика
Объем «свободных денег» россиян возобновил рост
Как рассказал президент «Ромира» Андрей Милехин, рост объема «свободных денег» в феврале можно объяснить несколькими факторами.
Обновлено в 01:09
Футбол
Лукаку пропустил тренировку сборной Бельгии
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустил тренировку национальной команды, которая прошла вчера, 19 марта, сообщает Voetbalnieuws.be.
Обновлено вчера в 17:07
Гаджеты
Прототип первого iPhone в виде платы представлен на фото в Сети
Проект по выпуску смартфона носил кодовое название M68 или Purple 2. До полноценной презентации нового устройства, компания создала прототип, причем он напоминал больше материнскую плату чем смартфон.
Обновлено вчера в 14:53
Спорт
В Японии стартует чемпионат мира по фигурному катанию
В японскую Сайтаму врывается чемпионат мира по фигурному катанию. Ледовые выступления продолжатся до 24 марта.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло более чем в 2 раза
В 2018 году число жертв авиакатастроф в России увеличилось в 2,5 раза.
Обновлено в 03:14
Политика
В Симферополе арестовали первого президента Крыма
Первый президент Крыма Юрий Мешков получил двое суток ареста за неподчинение требованиям полицейских в день празднования пятилетия присоединения полуострова к России, пишет «Новая газета».
Обновлено в 03:19
Космос
На астероиде Рюгу зонд «Хаябуса-2» обнаружил компоненты воды
Обновлено в 01:23
Политика
Россиян предлагают освободить от уплаты за ЖКХ до конца года
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил освободить россиян от уплаты за ЖКХ до конца текущего года, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 22:24
Общество
В одном из магазинов Екатеринбурга начали бесплатно раздавать продукты
Иван Зайченко, совладелец брендов «Сушкоф» и «Дель Песто», начал бесплатно раздавать в розничном магазине «Жизньмарт» на Шейкмана, 90 некоторые продукты.
Обновлено вчера в 06:26
Экономика
Топилин: новый порядок начисления пенсий может быть внедрен в мае
Пенсионный фонд РФ уже в мае рассчитывает использовать новый механизм начисления пенсий неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на собрании фракции партии "Единая Россия" в Госдуме во вторник.
Обновлено вчера в 10:08
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе
Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.
Обновлено вчера в 23:44
Транспорт
МЦД-3 «Зеленоград — Раменское» запустят в 2021-2022 году
Третий маршрут МЦД «Зеленоград — Раменское» запустят в конце 2021-го — начале 2022 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие
Видео полета Шойгу над Сирией опубликовало Минобороны
Минобороны опубликовало видео, на котором показаны самолеты-истребители, которые сопровождали борт министра обороны Сергея Шойгу при полете над территорией Сирии.
Обновлено вчера в 18:03