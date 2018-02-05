Технологии

Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернетРБК 11:05

Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
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с чего всё началось

Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет

База, в которой содержатся адреса электронной почты и пароли почти от полумиллиона аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon, на днях была выложена на одном из сайтов, собирающих утечки данных, обнаружил РБК (копия базы есть в распоряжении редакции).
РБК11:05

Подробнее о событии

База с 450 тысячами паролей и логинов пользователей Ozon оказалась в открытом доступе

Дождь11:58

Роскомнадзор потребует от Ozon разъяснить утечку данных пользователей

Ведомости15:31

Роскомнадзор отчитал Ozon за утечку данных

Lenta.ru17:13

Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений по утечке данных пользователей

Коммерсантъ15:50

Роскомнадзор потребует от Ozon объяснений из-за утечки данных

РБК16:43

В Ozon ответили на претензии об утечке данных клиентов интернет-магазина

ТАСС15:34

Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения по утечке данных пользователей

РИА Новости18:55
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