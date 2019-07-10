Интернет
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернетРБК 11:05
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
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с чего всё началось
База, в которой содержатся адреса электронной почты и пароли почти от полумиллиона аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon, на днях была выложена на одном из сайтов, собирающих утечки данных, обнаружил РБК (копия базы есть в распоряжении редакции).РБК11:05
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 13:02, Вашингтон
Политика
Медведев назвал способы решения газового спора с Украиной
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что существуют два способа разрешить газовый спор с Украиной после того, как срок действия нынешнего газового контракта истечет в конце 2019 года.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
Зеленский поручил Генштабу жестко реагировать на попытки вооруженных провокаций в Донбассе
"Глава государства поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 12:23
Футбол
Воспитанник «Локомотива» продолжит карьеру в «Ростове»
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Дэвид Бекхэм нежно поздравил дочь с 8-летием
Легендарный футболист Дэвид Бекхэм решил поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 10 июля, у его дочери день рождения.
Обновлено в 04:55
Политика
В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина
Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.
Обновлено в 04:58
Гаджеты
Стали известны цены на iPhone следующего поколения
Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда
Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
ДНР опровергает заявление Киева об обстреле колонны ВСУ с губернатором
Обновлено в 12:24
Происшествия
СК передал в Москву дело врачей, обвиненных в убийстве новорожденного
Уголовное дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти новорожденного, передали из второго следственного управления ГСУ СК России (Петербург) в Москву для дальнейшего расследования.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
По мнению авторов законопроекта, в настоящее время несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за жестокое обращение с животными.
Обновлено в 12:15
Политика
Медведчук попросил Медведева об отмене санкций для Украины
Руководитель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву с просьбой о продолжении отмены санкций для Украины.
Обновлено в 11:13
Политика
Поезд Киев-Москва оказался самым прибыльным на Украине
Поезд Киев-Москва, оператором которого является Украинская железная дорога ("Укрзализныци"), приносит больше денег, чем пять самых прибыльных внутренних маршрутов Украины.
Обновлено в 10:25
Политика
Меркель в третий раз затрясло на публике
Обновлено в 08:17
Космос
Тайна происхождения следов доисторических вездеходов
Следы были найдены в Италии, на Мальте, во Франции, на территории Казахстана и даже в Северной Америке.
Обновлено вчера в 06:29
Футбол
«Барселона» считает, что Неймар подешевел
«Барселона» не собирается предлагать за трансфер форварда ПСЖ Неймара 222 млн евро.
Обновлено в 12:29
Политика
Опрос выявил партии-лидеры на выборах в парламент Украины
Предварительный опрос Киевского международного института социологии показал, что на выборах в украинский парламент партия «Слуга народа» сможет набрать 48,5% голосов.
Обновлено в 05:49
Общество
ФСИН и СПЧ предложили не принимать арестантов в переполненные СИЗО
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагают дать право начальникам СИЗО отказывать в приеме новых арестованных, если их изолятор переполнен, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.
Обновлено в 01:43
Происшествия
В Барнауле горит шестиэтажный дом
Возгорание, начавшееся в квартире шестиэтажного дома, перекинулось на крышу здания.
Обновлено в 10:12
Политика
Россию заподозрили в попытке финансирования «европейского Трампа»
По условиям сделки, Россия должна была перечислить десятки миллионов долларов партии Сальвини, которого издание называет «европейским Дональдом Трампом», в обмен на политическую лояльность.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Поиском виновных в химатаках в Сирии займется спецкоманда ОЗХО
Расследованием химатак в Сирии и посикм виновных замется специальная команда, созданная Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Обновлено в 12:47
Кино
«Москино» бесплатно покажет на большом экране фильмы Татьяны Лиозновой
К 95-летию со дня рождения режиссера Татьяны Лиозновой сеть кинотеатров «Москино» столичного Департамента культуры подготовила ретроспективу ее фильмов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Саудовскую принцессу судят за насилие над французским сантехником
В Париже начался заочный суд над единственной дочерью короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда принцессой Хассой бинт Салман.
Обновлено в 09:18
Экономика
Рыболовлев продал купленное у Трампа поместье во Флориде
Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев продал участки, на которые разделил бывшее поместье президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (Флорида).
Обновлено в 09:07
Авто
С конвейера сошёл последний Volkswagen Beetle
Обновлено в 06:27
Авто
Министр экономразвития России поедет из Москвы в Тольятти на Lada XRay
Министр экономического развития России Максим Орешкин отправится на форум моногородов в Тольятти, где базируется АвтоВАЗ, за рулем автомобиля Lada XRay.
Обновлено в 03:29
Наука
Дело не в жире: полным людям посоветовали худеть по-другому
Американские исследователи из Медицинского колледжа Джорджии заявили, что страдающим от ожирения людям надо сосредоточиться не на потере лишнего жира, а на укреплении мышц.
Обновлено вчера в 07:41