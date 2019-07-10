Технологии

Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернетРБК вчера в 11:05

Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет

База, в которой содержатся адреса электронной почты и пароли почти от полумиллиона аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon, на днях была выложена на одном из сайтов, собирающих утечки данных, обнаружил РБК (копия базы есть в распоряжении редакции).
РБКвчера в 11:05

Подробнее о событии

База с 450 тысячами паролей и логинов пользователей Ozon оказалась в открытом доступе

Дождьвчера в 11:58

Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения по утечке данных пользователей

РИА Новостивчера в 18:55

В Ozon ответили на претензии об утечке данных клиентов интернет-магазина

ТАССвчера в 15:34

Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений по утечке данных пользователей

Коммерсантъвчера в 15:50

Роскомнадзор потребует от Ozon объяснений из-за утечки данных

РБКвчера в 16:43

Роскомнадзор отчитал Ozon за утечку данных

Lenta.ruвчера в 17:13

Роскомнадзор потребует от Ozon разъяснить утечку данных пользователей

Ведомостивчера в 15:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 02:43, Вашингтон
Политика

Цискаридзе отреагировал на мат грузинского журналиста Габунии

Народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что грузинский журналист Георгий Габуния, позволивший себя мат в прямом эфире канала «Рустави 2», оскорбил в первую очередь себя.
Обновлено в 01:44
Транспорт

В центре Москвы перекроют движение 13 и 14 июля

В столице 13 и 14 июля на ряде улиц в центре города будет перекрыто или ограничено движение.
Обновлено в 02:03
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию

Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Социологи зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам

Социологи, в свое время предсказавшие протестную волну 2011-2012 годов, зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам — как провластным, так и оппозиционным.
Обновлено в 00:14
Космос

Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей

Обновлено вчера в 22:23
Политика

Бюст Жукова восстановили в Харькове

Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие

СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер

Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Экономика

В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу

Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено вчера в 17:41
Финансы

Индекс S&P 500 впервые превысил 3000 пунктов

Американские индексы S&P 500 и Nasdaq Composite на утренних торгах в среду, 10 июля, поднялись до рекордных отметок после того, как выступление в конгрессе председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла практически не оставило у инвесторов сомнений в снижении процентных ставок на заседании в конце июля.
Обновлено вчера в 11:36
Экономика

Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате

Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:45
Экономика

Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Суд зарегистрировал дело бывшего вице-губернатора Петербурга

В Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга поступило уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, которого обвиняют в получении двух взяток и мошенничестве при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу (№ 1-283/2019).
Обновлено в 01:58
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Транспорт

В Екатеринбурге неожиданно перекрыли Малышевский мост

Почему перекрыли движение именно сейчас, не предупредив, горожанам не понятно.В связи со сложившейся дорожной ситуацией, движение по мосту в сторону ЖБИ затруднено.
Обновлено в 00:45
Политика

Bloomberg: Путин вступился за страдающих от ветряков червей

Президент России Владимир Путин, "лидер крупнейшего мирового экспортера нефти и газа", хочет, чтобы мир задумался о влиянии возобновляемой энергии на дикую природу, особенно на червей, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 15:33
Общество

На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары

Обновлено вчера в 21:46
Происшествия

В интернате под Хабаровском, где заболели пациенты, нашли нарушения

Обновлено в 00:31
Политика

В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга

Обновлено вчера в 20:19
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» совершил вторую посадку на астероид Рюгу

Обновлено вчера в 21:24
Происшествия

ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда

Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено вчера в 10:00
Технологии

В Китае сдали в эксплуатацию первый построенный самостоятельно ледокол

Ледокол "Сюэлун 2" ("Снежный дракон 2") - первый, построенный Китаем самостоятельно, - сдан в эксплуатацию.
Обновлено в 00:14
Общество

Россиянин решил продать открытки с Гитлером и поплатился

Жителя Иркутска оштрафовали за попытку продать на Avito открытки с изображениями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Люди оказались под завалами обрушившегося дома в Китае

Трехэтажный жилой дом рухнул, и под его завалами оказались 5 человек, один житель получил травму.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Алтайский минздрав просит главврачей региона брать на работу пенсионеров и жителей ближнего зарубежья

Чиновник просит главврачей «проработать вопрос привлечения в профессию пенсионеров, жителей ближнего зарубежья».
Обновлено вчера в 23:52
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире

Американский журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд в 2019 году.
Обновлено вчера в 13:35
Наука

Россия обнаружит скрытые подлодки США

В России начали разработку и внедрение способа обнаружения подводных лодок противника по оставляемым ими следам от работы винтов.
Обновлено в 00:51
Авто

Bentley выпустил в честь своего юбилея концепт‐кар EXP 100 GT

Британский производитель премиальных автомобилей в честь своего столетнего юбилея показал публике особый концепт-кар EXP 100 GT.
Обновлено вчера в 13:50
Политика

Трамп оценил встречу Болтона и Данилюка по Украине

Встреча украинского секретаря совета национальной безопасности Александра Данилюка с помощником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном в Вашингтоне была «великолепной», написал глава Штатов Дональд Трамп в Twitter.
Обновлено вчера в 21:09
Футбол

Карло Анчелотти: «Надеюсь, Хамес выберет „Наполи“»

Главный тренер итальянского «Наполи» Карло Анчелотти выразил надежду, что колумбийский полузащитник Хамес Родригес выберет именно его команду для продолжения карьеры.
Обновлено вчера в 06:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное