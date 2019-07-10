Технологии
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернетРБК вчера в 11:05
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
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с чего всё началось
База, в которой содержатся адреса электронной почты и пароли почти от полумиллиона аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon, на днях была выложена на одном из сайтов, собирающих утечки данных, обнаружил РБК (копия базы есть в распоряжении редакции).РБКвчера в 11:05
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Политика
Цискаридзе отреагировал на мат грузинского журналиста Габунии
Народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что грузинский журналист Георгий Габуния, позволивший себя мат в прямом эфире канала «Рустави 2», оскорбил в первую очередь себя.
Обновлено в 01:44
Транспорт
В центре Москвы перекроют движение 13 и 14 июля
В столице 13 и 14 июля на ряде улиц в центре города будет перекрыто или ограничено движение.
Обновлено в 02:03
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию
Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Социологи зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам
Социологи, в свое время предсказавшие протестную волну 2011-2012 годов, зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам — как провластным, так и оппозиционным.
Обновлено в 00:14
Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер
Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Экономика
В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу
Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено вчера в 17:41
Финансы
Индекс S&P 500 впервые превысил 3000 пунктов
Американские индексы S&P 500 и Nasdaq Composite на утренних торгах в среду, 10 июля, поднялись до рекордных отметок после того, как выступление в конгрессе председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла практически не оставило у инвесторов сомнений в снижении процентных ставок на заседании в конце июля.
Обновлено вчера в 11:36
Экономика
Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате
Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:45
Экономика
Россияне стали больше тратить за один поход в магазин
Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Суд зарегистрировал дело бывшего вице-губернатора Петербурга
В Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга поступило уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, которого обвиняют в получении двух взяток и мошенничестве при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу (№ 1-283/2019).
Обновлено в 01:58
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Транспорт
В Екатеринбурге неожиданно перекрыли Малышевский мост
Почему перекрыли движение именно сейчас, не предупредив, горожанам не понятно.В связи со сложившейся дорожной ситуацией, движение по мосту в сторону ЖБИ затруднено.
Обновлено в 00:45
Политика
Bloomberg: Путин вступился за страдающих от ветряков червей
Президент России Владимир Путин, "лидер крупнейшего мирового экспортера нефти и газа", хочет, чтобы мир задумался о влиянии возобновляемой энергии на дикую природу, особенно на червей, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 15:33
Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары
Обновлено вчера в 21:46
Политика
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
Обновлено вчера в 20:19
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» совершил вторую посадку на астероид Рюгу
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда
Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено вчера в 10:00
Технологии
В Китае сдали в эксплуатацию первый построенный самостоятельно ледокол
Ледокол "Сюэлун 2" ("Снежный дракон 2") - первый, построенный Китаем самостоятельно, - сдан в эксплуатацию.
Обновлено в 00:14
Общество
Россиянин решил продать открытки с Гитлером и поплатился
Жителя Иркутска оштрафовали за попытку продать на Avito открытки с изображениями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Люди оказались под завалами обрушившегося дома в Китае
Трехэтажный жилой дом рухнул, и под его завалами оказались 5 человек, один житель получил травму.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Алтайский минздрав просит главврачей региона брать на работу пенсионеров и жителей ближнего зарубежья
Чиновник просит главврачей «проработать вопрос привлечения в профессию пенсионеров, жителей ближнего зарубежья».
Обновлено вчера в 23:52
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире
Американский журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд в 2019 году.
Обновлено вчера в 13:35
Наука
Россия обнаружит скрытые подлодки США
В России начали разработку и внедрение способа обнаружения подводных лодок противника по оставляемым ими следам от работы винтов.
Обновлено в 00:51
Авто
Bentley выпустил в честь своего юбилея концепт‐кар EXP 100 GT
Британский производитель премиальных автомобилей в честь своего столетнего юбилея показал публике особый концепт-кар EXP 100 GT.
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Трамп оценил встречу Болтона и Данилюка по Украине
Встреча украинского секретаря совета национальной безопасности Александра Данилюка с помощником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном в Вашингтоне была «великолепной», написал глава Штатов Дональд Трамп в Twitter.
Обновлено вчера в 21:09
Футбол
Карло Анчелотти: «Надеюсь, Хамес выберет „Наполи“»
Главный тренер итальянского «Наполи» Карло Анчелотти выразил надежду, что колумбийский полузащитник Хамес Родригес выберет именно его команду для продолжения карьеры.
Обновлено вчера в 06:57