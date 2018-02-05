Технологии
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернетРБК вчера в 11:05
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
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с чего всё началось
База, в которой содержатся адреса электронной почты и пароли почти от полумиллиона аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon, на днях была выложена на одном из сайтов, собирающих утечки данных, обнаружил РБК (копия базы есть в распоряжении редакции).РБКвчера в 11:05
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Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
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Обновлено вчера в 00:52
Общество
Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд
Обновлено вчера в 10:53
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Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
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Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять половину плитки темного шоколада, рассказали эксперты.
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Происшествия
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