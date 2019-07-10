Технологии
Логины и пароли 450 тысяч пользователей Ozon попали в открытый доступТелеканал RTVI вчера в 12:45
В открытый доступ попали больше 450 тысяч логинов и паролей пользователей сайта интернет-магазина Ozon.
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с чего всё началось
База, в которой содержатся адреса электронной почты и пароли почти от полумиллиона аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon, на днях была выложена на одном из сайтов, собирающих утечки данных, обнаружил РБК (копия базы есть в распоряжении редакции).РБКвчера в 11:05
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