База, в которой содержатся адреса электронной почты и пароли почти от полумиллиона аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon, на днях была выложена на одном из сайтов, собирающих утечки данных, обнаружил РБК (копия базы есть в распоряжении редакции).

с чего всё началось

В открытый доступ попали больше 450 тысяч логинов и паролей пользователей сайта интернет-магазина Ozon.

Логины и пароли 450 тысяч пользователей Ozon попали в открытый доступ

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