Спорт

Логинов выиграл серебро в гонке преследования биатлонного Кубка мира
РИА Новости
09:39

Александр Логинов пришел вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место в Чехии. Норвежец Йоханесс Бё показал время 31 минута 59 секунд (4 промаха) и занял первое место. Российский биатлонист Логинов уступил победителю 6,2 секунды (4 промаха).
РИА Новости09:39

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Александр Логинов стал вторым по итогам гонки преследования в чешском Нове-Место

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Йоханнес Тинес Бё
Норвежский биатлонист
Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 в смешанной эстафете и эстафете, трёхкратный чемпион мира, многократный победитель этапов Кубка мира. Младший брат олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира Тарьея Бё. Йоханнес также имеет опыт выступления в лыжных гонках.
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