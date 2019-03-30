Спорт
Логинов выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону в ТюмениRT на русском 06:01
Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования на 12,5 км на чемпионате России в Тюмени. Логинов финишировал с результатом 32 минуты 10,8 секунды. Вторым стал Вадим Филимонов с отставанием +14,3 секунды.
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