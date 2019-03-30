Логинов выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону в ТюмениRT на русском 06:01

Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования на 12,5 км на чемпионате России в Тюмени. Логинов финишировал с результатом 32 минуты 10,8 секунды. Вторым стал Вадим Филимонов с отставанием +14,3 секунды.

Логинов выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону в Тюмени

Политика День тишины на Украине не обходится без скрытой агитации Как сообщило в субботу общественное движение "Честно", эти лозунги не содержат непосредственных упоминаний о кандидатах, однако стилизованы под их агитацию.

Политика Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".

Авто Aurus опубликовал свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal На официальной странице люксовой марки Aurus в социальной сети Instagram появились первые изображения минивэна Arsenal.

Политика Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.

Технологии VPN-сервисы отказываются подключаться к реестру запрещенных сайтов Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в России информации, заявил генеральный директор компании-разработчика Golden Frog Сандей Йокубайтис.

Армия и оружие Минобороны РФ: в Сирии готовится новая провокация с химическим оружием По его данным, ранее под контролем сотрудников французских спецслужб в ряд населенных пунктов под видом баллонов с кислородом и бытовым газом уже доставили отравляющее вещество, предположительно, на основе хлора.

Музыка Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городке Брейнтри графства Эссекс.

Политика Рогозин на украинском описал самолет «не для олигархов» Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ответил подписчику в своем микроблоге на украинском языке.

Транспорт «Яндекс.Такси» не исключает повышение цен при ограничении работы «уставших» водителей Компания «Яндекс.Такси» допускает возможное повышение цен на тарифы поездок, если время работы «уставших» таксистов будут ограничено, сообщил директор компании Тигран Худавердян.

Политика В Венесуэле произошло очередное масштабное отключение электроэнергии Без электричества остался 21 штат, сообщает El Nacional. Причины произошедшего пока не установлены. Это уже четвертый блэкаут за месяц.

Авто В сериале «Новый папа» роль папамобиля исполнит УАЗ В "Новом папе" главную роль сыграет Джон Малкович. Премьера запланирована на ноябрь 2019 года.

Происшествия Часть стены жилого многоквартирного дома обрушилась в Саратове Часть кирпичной стены многоквартирного четырёхэтажного жилого дома обрушилась в Саратове.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Транспорт Власти Москвы решают, как продлить «синюю» ветку метро Власти Москвы в течение полугода планируют определиться, каким образом будет продлена Арбатско-Покровская линия метро до Гольяново, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Политика Макрон: решение США по Голанам противоречит международному праву Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами нарушает международное право.

Политика Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.

Происшествия В Германии задержали десять подозреваемых в терроризме Сотрудники полиции задержали в субботу в ФРГ десять исламистов, подозреваемых в терроризме, сообщает национальное телевидение со ссылкой на представителя прокуратуры Дюссельдорфа.