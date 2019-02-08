Спорт
Логинов выиграл бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мираРИА Новости вчера в 15:42
Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в канадском Кэнморе. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё, серебро у его соотечественника Ветле Шостада Кристиансена, Логинов стал третьим.
Читать в источнике
Оценить16
Был приличный перерыв, поэтому первая гонка получилась непредсказуемой по результатам. Нужно было почувствовать свою форму. Наверное, скорее доволен собственным выступлением, чем недоволен. Тем более завоевал медаль в такой мороз, когда организм тяжело справляется со скоростями.
— Александр Логинов, российский биатлонистRT на русском вчера в 23:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Мы наконец-то увидели улыбку Логинова. Только ради этого биатлону стоило ехать в Канаду
Sports.ruвчера в 18:25
Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 02:51, Ашберн
Кино
Умер народный артист Сергей Юрский
Обновлено в 01:17
Происшествия
При аварии автобуса с шахтёрами в Кузбассе погибли шесть человек
Отмечается, что в результате происшествия погибли шесть человек, 16 пострадали. Все обстоятельства аварии выясняются.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Кадыров прокомментировал задержание зама постпреда Чечни в Крыму
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о задержании заместителя постпреда Чечни в Крыму Мурада Саидова.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
Боксер Александр Костромин застрелен в Белгороде
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие
«Световой купол»: ветеран ВВС США рассказал о «секретном оружии СССР»
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
В аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб
Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 01:59
Хоккей
Дубль Кузнецова и две передачи Овечкина принесли «Вашингтону» победу
В составе победителей дублем отметился Евгений Кузнецов (29-я и 65-я минуты), сделавший также одну результативную передачу, по разу отличились Андре Бураковски (7) и Мэтт Нисканен (41).
Обновлено вчера в 23:28
Музыка
Россию на «Евровидении-2019» представит Сергей Лазарев
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военнослужащий
Обновлено вчера в 11:59
Общество
Reebok предложил «пересесть на мужское лицо» и попал под шквал критики
Обновлено вчера в 12:50
Авто
Представлен Subaru Legacy нового поколения
С иголочки новый Legacy несет в себе то же шасси SGP (Subaru Global Platform), что и Forester, Impreza и XV, которых седан опередил по "концентрации" высокопрочной стали в архитектуре кузова – у него ее на 13% больше.
Обновлено в 02:33
Транспорт
С 1 марта в Москве начнут штрафовать за выезд на «вафельную» разметку
С 1 марта в Москве водители начнут получать штрафы в автоматическом режиме за выезд на «вафельную» разметку на перекрестках, сообщили в ГИБДД Москвы и «Центре организации дорожного движения» (ЦОДД).
Обновлено в 02:28
Происшествия
Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по «делу Скрипалей»
Издание со ссылкой на источник в органах безопасности королевства утверждает, что в течение нескольких недель полиция представит доказательства о причастности к предполагаемому отравлению Сергея и Юлии Скрипалей еще двух россиян.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Идентифицировано тело пропавшего футболиста Салы
Тело пропавшего футболиста "Кардиффа" Эмилиано Салы было официально идентифицировано, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:12
Транспорт
Певица Валерия застряла на трассе Хабаровск-Комсомольск в лютый мороз
Обновлено вчера в 22:44
Авто
Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге
7 февраля 2019 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовала сборка обновлённого кроссовера Qashqai.
Обновлено вчера в 10:14
Транспорт
Журналистка из Швеции оценила работу общественного транспорта в России
Как сообщало ИА REGNUM, учёные Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект», действующего на базе Московского физико-технического института (МФТИ), разрабатывают в России «умную систему» прогнозирования и оптимизации движения железнодорожного транспорта.
Обновлено вчера в 23:21
Наука
Ученые объяснили, стоит ли пить пиво перед вином
Подопытных разделили на три группы, в первой добровольцы в течение двух дней выпивали по три кружки пива и три бокала вина, во второй подопытные пили напитки в обратном порядке.
Обновлено вчера в 22:12
Общество
Названы лучшие стиральные порошки
Худший результат по анионогенным ПАВ (ванадий, мышьяк, селен, молибден) показал порошок AOS/«Я родился» — 47 миллиграммов ПАВ на литр воды, лучшие — у «Миф», BiMAX, Clean OK/«Наша семья» (13 миллиграмм на литр).
Обновлено в 00:08
Общество
Останкинская башня станет красной в День влюбленных
Обновлено в 01:41
Общество
В Москве ограничат продажу алкоголя 23 февраля
В Москве 23 февраля и 24 февраля в связи с проведением массовых мероприятий по случаю Дня защитника Отечества вступят в силу ограничения на продажу алкогольной продукции.
Обновлено в 01:36
Экономика
«Русал» в 2018 году увеличил производство алюминия на 1,3%
Российская объединенная компания "Русал" по итогам 2018 года увеличила производство алюминия на 1,3% - до 3,753 млн тонн.
Обновлено вчера в 19:13
Политика
Автоматы Калашникова 200-й серии получили разрешение на экспорт
Госкомпания «Рособоронэкспорт» выводит на мировой рынок автоматы Калашникова 200-й серии.
Обновлено в 02:33
Экономика
Visa введет в России снятие денег с карт в магазинах
Международная платежная система Visa направила письма в российские банки и предписала им подготовиться к снятию наличных средств в кассах к апрелю 2019 года.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Два работника перинатального центра пострадали в Коломне
Гимнастический шар для занятий беременных женщин лопнул в перинатальном центре в подмосковной Коломне, в результате пострадали два человека.
Обновлено в 01:49
Политика
Богатейший бизнесмен в мире Джефф Безос заявил о шантаже
Богатейший бизнесмен в мире, глава компании Amazon Джефф Безос обвинил издание National Enquirer и его издателя Дэвида Пеккера в вымогательстве и шантаже, пишет в пятницу агентство Bloomberg.
Обновлено в 02:00
Интернет
Популярные приложения на iPhone уличили в записи экрана и сборе данных
Журналисты TechCrunch уличили ряд приложений в записи экрана iPhone и сборе данных со смартфона.
Обновлено вчера в 07:53
Транспорт
В метро тестируют поезда «Москва-2019»
Обновлено в 00:00
Здоровье
В Приморье умер старейший тигр Тихон, кравший у пограничников собак
В Приморье умер тигр Тихон, которого в начале января отловили на пограничной заставе, откуда он похитил двух собак.
Обновлено в 02:05