Спорт

Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мираProstoProSport 12:19

Российский биатлонист Александр Логинов стал вторым в общем зачете по итогам Кубка мира-2018/19. Победителем сезона стал норвежец Йоханнес Бе.
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Елисеев был готов помочь Логинову в борьбе с конкурентами за кубковые очки

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Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира

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Вести.UZ13:39
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24 марта российская сборная одержала победу над командой Казахстана в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0. Игра прошла в Нур-Султане.
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В Москве мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро и выжил.
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Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
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Жители Ростовской области обнаружили на помойке документы с личными данными пациентов районной больницы.
Обновлено в 12:31
Происшествия

КАД заволокло чёрным дымом от пожара на Волхонском шоссе

Клубы густого чёрного дыма распространились на большой площади и, по словам очевидцев, долетели до КАД.
Обновлено в 11:50
Политика

Сербские радикалы сожгли флаги ЕС и НАТО в центре Белграда

Активисты Сербской радикальной партии отметили 20-летие бомбардировок Югославии сожжением флагов Евросоюза и НАТО в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
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WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX

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Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов

Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
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Концерт петербургской группы «Црвених Цветова» сорвали в Оренбурге

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Жена футболиста Новосельцева попросила болельщиков спросить о ней

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ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
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В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»

За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.
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Спорт

Клебо победил в общем зачете Кубка мира, Большунов стал вторым

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, россиянин Александр Большунов стал вторым.
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Sunday Times: ИГ спланировала новые теракты в Европе

Террористы "Исламского государства" (ИГ) заранее запланировали теракты на территории Европы на случай потери контроля в Сирии.
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Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек подвел итоги матча с командой России во втором туре отборочного раунда Евро-2020.
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Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
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Напомним, сборная России набрала три очка и сравнялась с Бельгией, Кипром и Казахстаном.
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В ближайшее время свою работу на посту спецпрокурора США оставит Роберт Мюллер.
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Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.
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Росстат назвал самую популярную причину завести второго ребенка

Главной причиной, по которой россияне решаются завести второго ребенка, является желание, чтобы первенец не чувствовал себя одиноким.
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Российский биатлонист, серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в спринте, бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, четырёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России.
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Йоханнес Тинес Бё
Норвежский биатлонист
Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 в смешанной эстафете и эстафете, пятикратный чемпион мира, многократный победитель этапов Кубка мира. Младший брат олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира Тарьея Бё. Йоханнес также имеет опыт выступления в лыжных гонках.
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