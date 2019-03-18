Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мираProstoProSport 12:19

Российский биатлонист Александр Логинов стал вторым в общем зачете по итогам Кубка мира-2018/19. Победителем сезона стал норвежец Йоханнес Бе.

Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира

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