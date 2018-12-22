В чешском местечке Нове Место стартовала субботняя программа третьего этапа Кубка мира по биатлону. Первыми на дистанцию 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами вышли мужчины. Победил норвежец Йоханнес Бе, наш Александр Логинов занял второе место.

Логинов стал вторым в гонке преследования биатлонного Кубка мира

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