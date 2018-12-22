Спорт

Логинов стал вторым в гонке преследования биатлонного Кубка мира
Вести.Ru
09:35

В чешском местечке Нове Место стартовала субботняя программа третьего этапа Кубка мира по биатлону. Первыми на дистанцию 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами вышли мужчины. Победил норвежец Йоханнес Бе, наш Александр Логинов занял второе место.
Вести.Ru09:35

Подробнее о событии

Как Логинов завоевал второе серебро на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место

RT на русском14:29

Айсберг по имени Логинов. Колонка Юрия Цыбанева

Советский спорт11:00

Логинов: доволен вторым местом, тем более были сложные погодные условия

Чемпионат10:18

Александр Логинов: «Доволен серебром, тем более в таких сложных погодных условиях»

Матч ТВ10:47

Александр Логинов – серебряный призёр чешского этапа Кубка мира в пасьюте

Весь спорт09:41

Александр Логинов: «Перед выходом на последний спуск было видно, что не хватило сотни метров, чтобы поработать в спину Йоханнесу»

Sports.ru09:57

Наш биатлон жив! Логинов взял серебро на этапе Кубка мира

Life.ru20 декабря в 12:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 17:44, Ашберн
Спорт

Фигуристка Алина Загитова осталась без медали на чемпионате России

Обновлено в 13:45
Футбол

Манджукич стал автором единственного мяча в игре «Ювентус» – «Рома»

"Старая синьора" не знает поражений со старта национального первенства. Единственный мяч в этой встрече был забит на 35-й минуте матча.
Обновлено в 16:33
Футбол

Гол Мбаппе позволил «ПСЖ» обыграть «Нант»

«ПСЖ» на своем поле провел матч с «Нантом» в рамках 19-го тура чемпионата Франции. Парижане добились победы во встрече со счетом 1:0.
Обновлено в 17:05
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА в матче на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге

Хоккеисты московского ЦСКА обыграли петербургский СКА в матче, который проходил на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге в присутствии 67 770 болельщиков.
Обновлено в 11:36
Футбол

Сульшер: Руни дал мне несколько советов накануне матча с «Кардиффом»

Уэйн Руни написал мне сообщение и дал несколько советов, поэтому в победе есть и его заслуга.
Обновлено в 15:02
Хоккей

Шайба Дадонова принесла «Флориде» победу над «Детройтом» в матче НХЛ

"Флорида" одержала победу над "Детройтом" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 16:54
Футбол

Бэйл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

Обновлено в 15:47
Футбол

«Кристал Пэлас» одержал волевую победу над «Манчестер Сити»

"Кристал Пэлас" на выезде одержал волевую победу над "Манчестер Сити" в 18-м туре чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 12:19
Футбол

Месси установил очередное достижение для игроков топ-5 лиг

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (2:0). Это его 15-й мяч в нынешнем сезоне в Примере.
Обновлено в 15:13
Хоккей

«Нэшвилл» проиграл четвертый матч подряд, уступив «Бостону»

«Нэшвилл» проиграл четвертый матч подряд, но идет на третьем месте в Западной конференции. «Бостон» занимает 5-ю строчку на Востоке.
Обновлено в 15:48
Футбол

Вальверде: у «Барселоны» не возникло проблем в матче с «Сельтой»

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (2:0).
Обновлено в 16:37
Футбол

Василий Карасёв покинул пост главного тренера «Зенита»

Баскетбольный клуб «Зенит» принял решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером Василием Карасёвым, сообщает официальный сайт санкт-петербургской команды.
Обновлено в 07:37
Футбол

«Лейпциг» победил «Вердер», «Байер» обыграл «Герту»

"Лейпциг" победил "Вердер" в матче 17-го тура чемпионата Германии (3:2). Победный гол забил нападающий Арминду Брума.
Обновлено в 11:58
Футбол

«Спартак» выкупит Гулиева у «Ростова»

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» решил выкупить полузащитника Аяза Гулиева у «Ростова», воспользовавшись опцией обратного выкупа.
Обновлено в 13:20
Единоборства

Беринчик нокаутировал Кристобаля и стал чемпионом WBO International

Украинский боксер Денис Беринчик стал чемпионом WBO International в легком весе.
Обновлено в 17:24
ещё по теме
Александр Викторович Логинов
Российский биатлонист
Российский биатлонист, бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, четырёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Йоханнес Тинес Бё
Норвежский биатлонист
Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 в смешанной эстафете и эстафете, трёхкратный чемпион мира, многократный победитель этапов Кубка мира. Младший брат олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира Тарьея Бё. Йоханнес также имеет опыт выступления в лыжных гонках.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное