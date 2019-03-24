Спорт
Логинов стал третьим в зачете пасьютов, малый глобус — у Йоханнеса БеSportbox.RU вчера в 13:30
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал обладателем Малого хрустального глобуса в гонках преследования по итогам сезона-2018/19. Отметим, что норвежец выиграл заключительную гонку сезона в этой дисциплине. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе.
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Йоханнес Бе стал обладателем малого «Хрустального глобуса» в зачете гонок преследования
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