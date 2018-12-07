Спорт

Логинов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке
РИА Новости
09:30

Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
РИА Новости09:30

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Логинов взял бронзу в спринте. Кажется, в наш биатлон можно верить

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Кубок мира. Общий зачет. Йоханнес Бо захватил лидерство, Фуркад – 4-й, Логинов – 5-й, Елисеев – 22-й

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Бронза Логинова. Бежим. Стреляем. Боремся!

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Первый за 5 лет подиум Логинова — в видеообзоре спринта на этапе КМ в Поклюке

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Александр Викторович Логинов
Российский биатлонист
Российский биатлонист, бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, четырёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России.
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