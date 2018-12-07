Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Логинов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке

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