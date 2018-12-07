Спорт
Логинов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке
Логинов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в ПоклюкеРИА Новости09:30
Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
РИА Новости09:30
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