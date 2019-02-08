Спорт

Логинов стал третьим в индивидуальной гонке на этапе Кубка мираИнтерфакс-Спорт 16:00

Россиянин Александр Логинов показал третье время в индивидуальной гонке, прошедшей в канадском Кэнморе в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону. На четырех огневых рубежах он допустил два промаха и уступил победителю, норвежцу Йоханнесу Бе, 2 минуты 41 секунду.
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