Переговоры прошли абсолютно нормально. Действительно, надо это было сделать чуть раньше, но лучше поздно, чем никогда.

Напомним, что вопрос контрактов спортсменов с СБР обсуждался на заседании правления организации 27 августа. Недовольство первоначальными условиями соглашения выразили Логинов, а также Дмитрий Малышко, Антон Бабиков и Матвей Елисеев, которые ранее уже подписали контракты.

Наука Прием пищи до 21:00 часов снижает риск рака простаты на 20% Зарубежные ученые провели исследование, которое показало, что прием пищи до 21:00 часов способствует снижению риска развития рака простаты на 20%.

Политика Путин и Эрдоган осмотрели новый истребитель Су-57 Отмечается, что президенты поднялись по специальной лестнице и осмотрели кабину.

Футбол «Спартак» поборется с «Динамо» за Джованни Симеоне В борьбу за нападающего Джованни Симеоне, сына главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, вступил «Спартак», утверждает Primocanale.

Шоу-бизнес Певица Си Си Кетч выступила на юбилее жены алтайского депутата Вечеринка в честь юбилея супруги депутата Заксобрания Алтая прошла в шатре «Монблан» на горнолыжном комплексе «Авальман» в Барнауле, пишет Telegram-канал «Барнаульский нытик».

Армия и оружие На авиасалоне МАКС представили новейшие авиабомбы На открывшемся 27 августа авиасалоне МАКС «Корпорация тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) представила две новые управляемые авиабомбы своей разработки — К08БЭ калибра 500 кг и К029БЭ (УПАБ-1500Б-Э) калибра 1,5 тыс. кг.

Общество В «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян "Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек.

Политика Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.

Политика Трамп и Зеленский могут встретиться в Варшаве — Болтон Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в Польше, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве, сообщило 27 августа издание «Украинская правда».

Происшествия В продаже появились футболки с фразой бортпроводника Airbus A321 Авиакомпания "Уральские авиалинии" выпустила футболки с фразой, которую произнес бортпроводник Аэробуса 321, совершившего 15 августа экстренную посадку на кукурузном поле в Раменском округе Подмосковья.

Интернет Instagram создает новый мессенджер Разработчики Instagram в настоящее время работают над новым приложением для обмена сообщениями под названием Threads.

Экономика Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.

Политика Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Здоровье Депутат-единоросс осудил увольнение уральских хирургов из-за зарплат Минздрав выясняет причины Напомним, что 9 августа в Нижнем Тагиле произошло массовое увольнение хирургов из Демидовской городской больницы.

Общество Роструд начал выстраивать систему стажировок для студентов Роструд начал развивать на портале "Работа в России" платформу для стажировок, которая соединит работодателей, вузы и студентов.

Общество В Екатеринбурге женщина обнаружила свое фото на образце надгробия Девушка пояснила, что снимок был сделан около восьми лет назад для документов при поступлении в институт.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Происшествия Состояние пострадавшей на курорте в Турции девочки ухудшилось Доктора констатируют: их участие в лечении пострадавшей девочки будет ограничено, это предусмотрено медицинскими протоколами Турции, тем не менее, специалисты готовы проводить регулярные консультации по вопросам состояния ребенка.

Происшествия Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских.

Теннис Шарапова разгромно проиграла Серене Уильямс в первом круге US Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла представительнице США Серене Уильямс в матче первого круга Открытого чемпионата США — US Open.

Происшествия В Оренбурге на улице нашли тело ребенка Следком инициировал проверку по факту обнаружения тела ребенка на улице Оренбурга во вторник, 27 августа.

Технологии В Арктике открыли пять новых островов Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.

Общество Москвичам пообещали летнюю погоду осенью Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков в начале осени, передает агентство городских новостей "Москва" .

Армия и оружие На МАКС-2019 впервые покажут Су-47 «Беркут» на статической стоянке В исторической части салона широкой публике впервые представят «Беркут», истребитель с крылом обратной стреловидности, на статической стоянке.

Экономика Глава ФАС не испытывает восторга по сделке «Яндекс.Такси» и «Везет» Артемьев уточнил, что сделка может быть одобрена, если после слияния совокупная доля сервиса "Яндекса" не превысит 50% рынка.

Космос Скорость интернета на МКС достигает 600 мегабит в секунду Специалисты (NASA) недавно обновили интернет-соединение на МКС, его скорость удвоилась, передавать и получать данные на станции стало возможно в разы быстрее.

Происшествия В большинстве авиаинцидентов в РФ оказались виноваты экипажи Причиной большинства авиапроисшествий в России являются неправильные действия членов экипажей, сообщил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на видеоканале "Эфир".