Спорт

Логинов пропустил чемпионат Европы по ошибке СБРРЕН ТВ 04:50

Биатлонист сборной России Александр Логинов пропустил чемпионат Европы в Белоруссии из-за технической ошибки, которую допустили в Союзе биатлонистов России. Об этом сообщает "Тюменская Арена".
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Ошибка российских чиновников лишила биатлониста Логинова чемпионата Европы

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Скандал с Логиновым затмил медаль Юрловой. Русский биатлон снова шокирует

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Логинов не выступил на чемпионате Европы из-за ошибки чиновников

Газета.Ru08:10

Логинова по ошибке не заявили на Евро. Это еще смешнее, чем опоздание Гараничева

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Тренер объяснил отсутствие Логинова на чемпионате Европы

News.ruвчера в 13:44
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В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении

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В 2012 году актер вместе с семьей покинул Россию, эмигрировав в Канаду.
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Увеличилось число жертв взрыва автомобиля на КПП в ДНР

Два человека погибли, один получил ранения в результате подрыва гражданского автомобиля в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины.
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Порошенко поддержал «забывших о празднике» 23 февраля украинцев

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В крупных городах Франции проходят протестные акции «желтых жилетов»

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В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма

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Словения много лет являлась вассальным государством Советского Союза.
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Дима Билан сломал ногу в двух местах

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Ретивых заменит Устюгова в командном спринте

В воскресенье, на проходящем в австрийском Зефельде чемпионате мира по лыжным видам спорта будут разыграны медали в командном спринте у женщин и мужчин.
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Умер 30-летний внук звезды «Унесенных ветром», актер Кларк Гейбл III

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«Прощайте»: в Раде потребовали не пускать Anna Maria на «Евровидение»

Депутат Верховной Рады Борислав Береза потребовал отстранить сестер Анну и Марию Опанасюк от участия в национальном отборе на международный песенный конкурс «Евровидение-2019».
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Футбол

«Спартак» проиграл «Шерифу» в товарищеском матче

Московский "Спартак" проиграл "Шерифу" из Тирасполя в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт".
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Ким Чен Ын отправился на встречу с Дональдом Трампом на поезде

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Немец Маркус Айзенбихлер первенствовал на чемпионате мира в Зеефельде в прыжках на лыжах с трамплина HS 130.
Обновлено в 10:35
Экономика

Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрд

Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла более $4,3 млрд за один день после того, как акции одного из ее крупнейших активов Kraft Heinz обвалились на целой серии плохих новостей, включая сокращение дивидендов и расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает CNBC.
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В Петербурге шесть женщин-феминисток провели акцию у военного коммисариата на набережной реки Фонтанки.
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В США чернокожих детей заставили собирать хлопок под песни рабов

Отмечается, что похожие песни пели чернокожие рабы, работавшие на плантациях.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Экс-полпреда на Сахалине депортировали из Кишинева в Москву

В Москву из Кишинева депортировали бывшего полномочного представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия, который обвиняется в экстремизме.
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Политика

Несколько военнослужащих нацгвардии Венесуэлы сбежали в Колумбию

Группа военнослужащих национальной гвардии Венесуэлы в субботу перешли границу с Колумбией и сдались колумбийским властям.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

Самолет ВВС США пролетел над Россией

Наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России, сообщает портал PlaneRadar.
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Боец UFC Халид Муртазалиев дисквалифицирован на два года за допинг

Дагестанец Халид Муртазалиев, выступающий в американской UFC, провалил допинг-тестирование USADA, за что был отстранен от боев на два года.
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Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию

Если в 2017 году миграционный приток с Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году - только 14,8 тысячи человек.
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Ученые нашли причину быстрого развития рака простаты

Исследователи Ратгерского университета выявили ген, указывающий на высокую вероятность развития рака предстательной железы, сообщает портал Medical Xpress.
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Люди не хотят видеть мужчину, избивающего женщин, в роли ведущего шоу. Останется ли Башаров ведущим, узнаем через несколько месяцев.
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Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон выступил с призывом к России поддержать американскую организацию "Объединение против ядерного Ирана".
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Александр Викторович Логинов
Российский биатлонист
Российский биатлонист, бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, четырёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России.
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