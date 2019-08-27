Спорт
Газета.RuСБР и биатлонисты сборной России нашли компромисс по контрактам
27 августа на заседании правления Союза биатлонистов России в результате диалога между руководством организации и спортсменами из мужской сборной был достигнут компромисс по контрактам. Ожидается, что лидер команды Александр Логинов подпишет договор в ближайшее время.
Читать в источнике
Оценить
Переговоры прошли абсолютно нормально. Действительно, надо это было сделать чуть раньше, но лучше поздно, чем никогда.
— Александр Логинов, российский биатлонистТАСС 06:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:17, Ашберн
Футбол
Интер — Лечче 4:0
Евро-футбол.ру вчера в 14:39
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Здоровье
Пятигорские врачи массово уволились вслед за Нижним Тагилом
Первый случай массового увольнения врачей произошел в начале июля этого года в Нижнем Тагиле.
Телеканал 360° 08:58
Экономика
Минэнерго предложило сохранить контроль на шельфе за госкомпаниями
26 августа Козак и Трутнев провели совещание, по итогам которого поручили министерствам подготовить законопроект о стимулах для развития арктического шельфа, в том числе о возможном допуске к нему частных компаний.
РБК 08:51
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
РИА Новости вчера в 13:49
Политика
Болтон в Киеве обсудил «защиту» украинской промышленности от Китая
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком, в ходе которой обсудил защиту украинской промышленности от «недобросовестного поведения» Китая.
ФАН 10:49
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Megaobzor.com 25 августа в 08:53
Политика
Путин отдал сдачу от мороженого для Эрдогана на развитие авиации
Российский президент Владимир Путин купил мороженное турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, а сдачу решил передать министру промышленности и торговли страны Денису Мантурову на развитии авиации в России.
Газета.Ru 10:09
Экономика
ФАС оштрафовала «дочку» Samsung на 2,5 млн рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала российскую структуру компании Samsung - "Самсунг Электроникс Рус Компани" - на 2,5 млн рублей за координацию цен на смартфоны и планшеты при продаже устройств в России.
ТАСС 10:44
Происшествия
У пострадавшей в Турции российской девочки началась лихорадка
РЕН ТВ вчера в 14:45
Происшествия
В подмосковном детдоме умер ребенок с ДЦП, отнятый у матери
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру в связи с обстоятельствами, которые привели к смерти ребенка с ДЦП в подмосковном детдоме.
Вести.Ru 11:53
Происшествия
Арестованный на Украине танкер Mriya доставлен в порт Херсона
Танкер Mriya под флагом Украины, на котором прошли обыски в порту Херсона, принадлежит компании Felina Development LP и находится в управлении украинской River Trade Management.
Известия 11:35
Футбол
Хавбек «Зенита» отправится на матчи с Бразилией и Венесуэлой
25-летний футболист может принять участие в товарищеских матчах своей национальной команды против Бразилии и Венесуэлы (7 и 11 сентября).
Матч ТВ 11:14
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Политика
Путин и Эрдоган договорились о мерах по стабилизации в Сирии
Президенты России и Турции на переговорах в рамках авиасалона МАКС обсудили ситуацию в Сирии, прежде всего, Идлиб, и наметили дополнительные совместные меры для нейтрализации террористических очагов.
Российская газета 11:35
Происшествия
На Урале дело обвиняемого в наркосбыте врача вернули в прокуратуру
В городе Новая Ляля Свердловской области суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога Олега Баскакова, обвиняемого в хранении и сбыте наркотических веществ.
REGNUM 09:32
Общество
В Китае обезьяна применила орудие труда для побега из зоопарка
В зоопарке китайской провинции Хэнань обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать.
РИА Новости 09:53
Футбол
Неймар сообщил руководству ПСЖ о желании перейти именно в «Барселону»
RT на русском 10:56
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирован певец Юлиан
Накануне.Ru 03:47
Игры
Blizzard запустила World of Warcraft Classic
В честь запуска World of Warcraft Classic на YouTube был опубликован кинематографичный ролик, посвященный 15-летней годовщине проекта WOW.
Astera 12:07
Политика
В Жуковском открывается международный авиасалон МАКС-2019
До пятницы авиасалон принимает иностранных заказчиков, делегации из 40 стран.
Первый канал 00:30
Армия и оружие
Постпред России в Вене рассказал об испытаниях под Северодвинском
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что испытания под Северодвинском связаны с выходом США из договора по ПРО.
iReactor вчера в 14:21
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).
Lenta.ru 08:48
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Известия вчера в 21:51
Происшествия
В аэропорту Пекина задымился Airbus с пассажирами
Лайнер Airbus A330 авиакомпании Air China окутался дымом в аэропорту Пекина, когда пассажиры уже проходили на посадку, чтобы вылететь в Токио, сообщает японская телекомпания NHK.
РБК 09:17