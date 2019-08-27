Переговоры прошли абсолютно нормально. Действительно, надо это было сделать чуть раньше, но лучше поздно, чем никогда.

27 августа на заседании правления Союза биатлонистов России в результате диалога между руководством организации и спортсменами из мужской сборной был достигнут компромисс по контрактам. Ожидается, что лидер команды Александр Логинов подпишет договор в ближайшее время.

СБР и биатлонисты сборной России нашли компромисс по контрактам

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Здоровье Пятигорские врачи массово уволились вслед за Нижним Тагилом Первый случай массового увольнения врачей произошел в начале июля этого года в Нижнем Тагиле.

Экономика Минэнерго предложило сохранить контроль на шельфе за госкомпаниями 26 августа Козак и Трутнев провели совещание, по итогам которого поручили министерствам подготовить законопроект о стимулах для развития арктического шельфа, в том числе о возможном допуске к нему частных компаний.

Экономика В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.

Политика Болтон в Киеве обсудил «защиту» украинской промышленности от Китая Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком, в ходе которой обсудил защиту украинской промышленности от «недобросовестного поведения» Китая.

Общество В Москве повысили минимальную пенсию Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

Политика Путин отдал сдачу от мороженого для Эрдогана на развитие авиации Российский президент Владимир Путин купил мороженное турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, а сдачу решил передать министру промышленности и торговли страны Денису Мантурову на развитии авиации в России.

Экономика ФАС оштрафовала «дочку» Samsung на 2,5 млн рублей Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала российскую структуру компании Samsung - "Самсунг Электроникс Рус Компани" - на 2,5 млн рублей за координацию цен на смартфоны и планшеты при продаже устройств в России.

Происшествия В подмосковном детдоме умер ребенок с ДЦП, отнятый у матери Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру в связи с обстоятельствами, которые привели к смерти ребенка с ДЦП в подмосковном детдоме.

Происшествия Арестованный на Украине танкер Mriya доставлен в порт Херсона Танкер Mriya под флагом Украины, на котором прошли обыски в порту Херсона, принадлежит компании Felina Development LP и находится в управлении украинской River Trade Management.

Футбол Хавбек «Зенита» отправится на матчи с Бразилией и Венесуэлой 25-летний футболист может принять участие в товарищеских матчах своей национальной команды против Бразилии и Венесуэлы (7 и 11 сентября).

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Политика Путин и Эрдоган договорились о мерах по стабилизации в Сирии Президенты России и Турции на переговорах в рамках авиасалона МАКС обсудили ситуацию в Сирии, прежде всего, Идлиб, и наметили дополнительные совместные меры для нейтрализации террористических очагов.

Происшествия На Урале дело обвиняемого в наркосбыте врача вернули в прокуратуру В городе Новая Ляля Свердловской области суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога Олега Баскакова, обвиняемого в хранении и сбыте наркотических веществ.

Общество В Китае обезьяна применила орудие труда для побега из зоопарка В зоопарке китайской провинции Хэнань обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать.

Игры Blizzard запустила World of Warcraft Classic В честь запуска World of Warcraft Classic на YouTube был опубликован кинематографичный ролик, посвященный 15-летней годовщине проекта WOW.

Политика В Жуковском открывается международный авиасалон МАКС-2019 До пятницы авиасалон принимает иностранных заказчиков, делегации из 40 стран.

Армия и оружие Постпред России в Вене рассказал об испытаниях под Северодвинском Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что испытания под Северодвинском связаны с выходом США из договора по ПРО.

Политика Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).

Теннис Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).