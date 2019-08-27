Спорт

Газета.RuГазета.RuСБР и биатлонисты сборной России нашли компромисс по контрактам

27 августа на заседании правления Союза биатлонистов России в результате диалога между руководством организации и спортсменами из мужской сборной был достигнут компромисс по контрактам. Ожидается, что лидер команды Александр Логинов подпишет договор в ближайшее время.
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Александр Логинов
Переговоры прошли абсолютно нормально. Действительно, надо это было сделать чуть раньше, но лучше поздно, чем никогда.
— Александр Логинов, российский биатлонистТАСС 06:48

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