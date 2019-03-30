Спорт

Логинов победил в гонке преследования на чемпионате РоссииРИА Новости 05:51

Александр Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени. В субботу Логинов, стартовавший в пасьюте вторым, допустил четыре промаха на огневых рубежах и финишировал на дистанции 12,5 километра с результатом 32 минуты 10,8 секунды.
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