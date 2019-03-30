Спорт
Логинов победил в гонке преследования на чемпионате РоссииРИА Новости 05:51
Александр Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени. В субботу Логинов, стартовавший в пасьюте вторым, допустил четыре промаха на огневых рубежах и финишировал на дистанции 12,5 километра с результатом 32 минуты 10,8 секунды.
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Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Законы о фейковых новостях и оскорблении власти вступили в силу
В пятницу, 29 марта, в силу вступили федеральные законы о фейковых новостях и об оскорблении власти и государственной символики.
Обновлено вчера в 02:59
Армия и оружие
Минобороны заявило о готовящихся в Сирии провокациях с химоружием
Провокация с применением химического оружия с целью обвинения ВКС России и правительственных войск Сирии в применении отравляющих веществ против гражданского населения готовится на территории Идлибской зоны деэскалации, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
В Германии задержали десять подозреваемых в терроризме
Сотрудники полиции задержали в субботу в ФРГ десять исламистов, подозреваемых в терроризме, сообщает национальное телевидение со ссылкой на представителя прокуратуры Дюссельдорфа.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12
Автомат «Калашникова» АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Удомле Тверской области неизвестные покрасили пса в синий цвет
Фото: Олег Окунев, Юлия Араратова, архив Afanasy.biz Жители города Удомля Тверской области обсуждают печальную историю пса с улицы Новой, которого сначала покрасили в синий цвет неизвестные живодеры, а 30 марта 2019 года его задавила машина.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
Стало известно о «нищенских» гонорарах певицы Юлии Началовой
В прессе появилась информация о доходах недавно ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 21:06
Спорт
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.
Обновлено в 08:28
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 13:43
Общество
Беглов пообещал надбавки учителям за классное руководство с 1 сентября
Напомним, ранее сообщалось, что комитет финансов Петербурга получил задание разработать меры по материальному стимулированию учителей, в том числе решить вопрос с надбавками за классное руководство.
Обновлено в 07:25
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Хоккей
«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме
Обновлено в 03:49
Общество
Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное
Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Виновника ДТП на Можайском шоссе доставили из Грозного в Москву
Водителя Mercedes Gelandewagen Муслима Джамбекова, устроившего в Москве ДТП с двумя погибшими, привезли из Грозного в столицу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 01:57
Общество
Сапсаны вернулись на шпиль высотки МИД
На шпиль здания МИДовской высотки на Смоленской площади вернулись соколы-сапсаны, обитавшие здесь еще до его реконструкции, продолжавшейся год и завершившейся в сентябре 2017 года.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Toyota сообщила о возможной утечке данных трех миллионов человек
Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp заявила о возможной масштабной утечке персональных данных в результате несанкционированного доступа к системе компании в ряде дилерских центров и дочерних предприятий.
Обновлено в 08:02
Политика
В Словакии стартовал второй тур президентских выборов
В Словакии дан старт голосованию во втором туре выборов президента страны.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли
Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Футбол
«Ахмат» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте похвасталась успехами дочери в горных лыжах
Недавно на своей странице в социальной сети Instagram певица не без гордости поделилась со своими подписчиками видео, на котором Клавдия на приличной для ребенка скорости катится на горных лыжах.
Обновлено вчера в 19:00
Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в Москве
Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
ДНР: ВСУ привели группировку в Донбассе в высшую степень боеготовности
Командующий оперативно-тактической группировкой "Восток" в Донбассе генерал-лейтенант ВСУ Юрий Содоль приказал усилить разведку и привести подразделения в состояние высшей боеготовности, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на спикера управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова.
Обновлено в 08:16
Политика
Кремль прокомментировал намерение Трампа обсудить Венесуэлу с Путиным
Ранее американский лидер Дональд Трамп отметил, что готов обсудить тему Венесуэлы с Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином и другими мировыми лидерами.
Обновлено в 06:52
Авто
Lexus анонсировала премиальный минивэн
Компания Lexus анонсировала премьеру таинственной модели «нового поколения» — она состоится уже в апреле на автосалоне в Шанхае.
Обновлено вчера в 12:20
Общество
«Не стоит сдаваться»: гороскоп на апрель для всех знаков от Павла Глоба
Не стоит сдаваться в апреле — нужно идти вперед во что бы то ни стало. Овен Овнам звезды рекомендуют не тратить много денег в апреле.
Обновлено в 03:40
Здоровье
Каноистка из Португалии родила в коме
В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
Обновлено в 03:50
Политика
США назвали цель российских военных в Венесуэле
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что российские военные прилетели в Каракас для восстановления работы систем противоздушной обороны С-300 после масштабного отключения электроэнергии в стране.
Обновлено вчера в 15:16
Авто
Назван ТОП-10 самых продаваемых хэтчбеков и лифтбеков в России
Обновлено в 02:01