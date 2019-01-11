Я расстроен, что Логинов победил. Я могу принять, что ему разрешили соревноваться, но уважать его не собираюсь. Он никогда не извинялся за употребление допинга — и не получит моего уважения. Мы должны быть справедливыми. Сегодня он выиграл и выглядел сильнее, чем раньше. Но его победа — позор.