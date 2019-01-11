Спорт

Александр Логинов ответил Фуркаду на его критику
Капитал страны
14:17

Российский биатлонист Александр Логинов, который завоевал золотую медаль в спринте на этапе Кубка мира 2018/2019, ответил французскому спортсмену Мартену Фуркаду на критические замечания в свой адрес.
Капитал страны14:17
Мартен Фуркад
Я расстроен, что Логинов победил. Я могу принять, что ему разрешили соревноваться, но уважать его не собираюсь. Он никогда не извинялся за употребление допинга — и не получит моего уважения. Мы должны быть справедливыми. Сегодня он выиграл и выглядел сильнее, чем раньше. Но его победа — позор.
— Мартен Фуркад, французский биатлонистLenta.ru 12:06

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Выдающийся французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте в сезонах с 2011/2012 года по 2017/2018 год, многократный чемпион Франции.
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Александр Викторович Логинов
Российский биатлонист
Российский биатлонист, бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, четырёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России.
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