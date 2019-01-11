Спорт
Александр Логинов ответил Фуркаду на его критику
Александр Логинов ответил Фуркаду на его критикуКапитал страны14:17
Российский биатлонист Александр Логинов, который завоевал золотую медаль в спринте на этапе Кубка мира 2018/2019, ответил французскому спортсмену Мартену Фуркаду на критические замечания в свой адрес.
Капитал страны14:17
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Я расстроен, что Логинов победил. Я могу принять, что ему разрешили соревноваться, но уважать его не собираюсь. Он никогда не извинялся за употребление допинга — и не получит моего уважения. Мы должны быть справедливыми. Сегодня он выиграл и выглядел сильнее, чем раньше. Но его победа — позор.
— Мартен Фуркад, французский биатлонистLenta.ru 12:06
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