Спорт

Логинов: до финишной прямой не думал о том, что могу завоевать медальRT на русском 14:23

Логинов принял эстафету у Дмитрия Малышко восьмым — с отставанием в 1 минуту 22,9 секунды. Он не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах и сумел завершить свой этап на третьем месте, проиграв лидеру 1 минуту 4,1 секунды.
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Сборная России выиграла бронзу в мужской эстафете на чемпионате мира

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В Риге прошло шествие легионеров СС

Каждый год 16 марта в латвийской столице проходит шествие участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников.
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«Вулверхэмптон» выбил «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии

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Собчак рассказала о причинах развода с Виторганом

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В Тамбовской области опрокинулся пассажирский автобус

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Началова, Фриске, Децл. Проклятие убивает молодых российских звезд?

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Армия и оружие

США перебросили в Европу ядерные бомбардировщики

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По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».
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В Москве человек забрался на арку Крымского моста

В Москве человек забрался на арку Крымского моста на высоту примерно пятиэтажного жилого дома.
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Космос

Рогозин назвал сроки старта испытаний модуля «Наука» для МКС

Предполетные испытания российского многофункционального лабораторного модуля "Наука" начнутся в августе текущего года.
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Кандидат в главы ЕК поделился планами борьбы с «Северным потоком-2»

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После перенесенной операции Юлии Началовой стало лучше

Певица Юлия Началова перенесла хирургическое вмешательство, после которого ее состояние улучшилось, сообщается на сайте kp.ru.
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В Харьковской области Украины полицейские задержали гражданина России, находившегося в международном розыске по обвинению в совершении убийства пяти человек и хранении оружия.
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Истребитель Су-57 получит плазменный двигатель пятого поколения

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит плазменный двигатель с уменьшенной радиолокационной заметностью.
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В Сибае напали на политолога Никиту Исаева

Неизвестные атаковали политолога Никиту Исаева, который приехал в Башкирию в Сибай, чтобы выяснить, что происходит с воздухом в городе.
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Дмитрий Владимирович Малышко
Российский биатлонист
Российский биатлонист, заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете. Чемпион Европы 2019 года в одиночной смешанной эстафете, серебряный призёр чемпионата Европы 2010 в эстафете. Лауреат премии IBU Awards в номинации «Новичок года» сезона 2011/2012. Чемпион России по биатлону 2015 в спринте. Чемпион России по биатлону 2018 в масс-старте.
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