Спорт

Логинов: до финишной прямой не думал о том, что могу завоевать медальRT на русском 14:23

Логинов принял эстафету у Дмитрия Малышко восьмым — с отставанием в 1 минуту 22,9 секунды. Он не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах и сумел завершить свой этап на третьем месте, проиграв лидеру 1 минуту 4,1 секунды.
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Логинов: «Почувствовал, что могу взять медаль, только на финишной прямой»

ProstoProSport14:28

Логинов: «На финишной прямой поверил в возможность завоевать бронзу ЧМ»

Sport24.ru14:11

Биатлон, чемпионат мира 2019: ужас Фуркада подарил России бронзу в эстафете

Чемпионат14:00

Промахи Фуркада и бронзовый финиш Логинова - в обзоре мужской эстафеты на ЧМ. Видео

Спорт-Экспресс14:40

Россияне заняли третье место в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде

Матч ТВ12:43

Александр Логинов: «Только на финишной прямой почувствовал, что могу взять медаль»

Sports.ru14:14

Цветков все еще может пробежать эстафету на чемпионате мира? Максим намекнул, что для этого нужно

Спорт день за днем03:24
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Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал причину смерти певицы

Обновлено в 14:05
Происшествия

Госпитализирован режиссер Марлен Хуциев

93-летний режиссер и сценарист Марлен Хуциев госпитализирован с внутренним кровотечением, сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 14:25
Футбол

Мадридский «Реал» выиграл первый матч после возвращения Зидана

Обновлено в 13:20
Культура

Последнюю съемку Началовой покажет НТВ в воскресенье

Телеканал НТВ покажет последнюю передачу, в съемках которой принимала участие ушедшая из жизни певица Юлия Началова, в воскресенье, 17 марта.
Обновлено в 14:36
Происшествия

«Желтые жилеты» подожгли известный ресторан на Елисейских полях

Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Собчак рассказала о причинах развода с Виторганом

Журналист и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире телеканала НТВ рассказала о причинах расставания с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 11:44
Политика

«Они за Россию»: украинская журналистка подвела итоги визита в Крым

Автор блога на украинском портале "Страна.ua" Олеся Медведева подвела итоги своей поездки в Крым.
Обновлено в 13:36
Происшествия

Обнародован отчет о смерти Михаила Лесина

Американские власти предоставили отчет о смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Обновлено в 08:29
Культура

Умерла Юлия Началова

Обновлено в 13:06
Кино

Михаил Кокшенов внес ясность в сообщения о «сердечном приступе»

Советский и российский актер театра и кино Михаил Кокшенов прокомментировал информацию о своей госпитализации из-за сердечного приступа, передает StarHit.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами

По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».
Обновлено в 07:44
Происшествия

В Грузии сошел с рельсов пассажирский поезд

В Грузии сошел с рельсов пассажирский поезд №683 «Кутаиси — Батуми».
Обновлено в 14:18
Происшествия

В Москве человек забрался на арку Крымского моста

В Москве человек забрался на арку Крымского моста на высоту примерно пятиэтажного жилого дома.
Обновлено в 12:03
Политика

Отрыв Зеленского от Порошенко стал минимальным

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать в предвыборных рейтингах, однако его отрыв от действующего главы государства Петра Порошенко сократился до нескольких процентов.
Обновлено в 10:33
Футбол

Юрий Жирков вызван в сборную России на матчи отбора ЧЕ-2020

Полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Юрий Жирков вызван в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Казахстана.
Обновлено в 14:43
Происшествия

Квартира девочки‑маугли из Москвы не была отключена от воды и света

Обновлено в 13:45
Футбол

Фанаты «Енисея» требовали отставки тренера во время игры с «Арсеналом»

Фанаты призвали к отставке специалиста на игре 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом".
Обновлено в 14:06
Музыка

Лайма Вайкуле раскритиковала Ольгу Бузову за ее пение

Обновлено в 06:15
Теннис

Теннисист Надаль снялся с турнира в Индиан-Уэллсе

Обновлено в 14:46
Происшествия

В Петербурге в жилом доме обезвредили три мины времён войны

Обновлено в 14:22
Политика

В МИДе рассказали о планах России по размещению ракет в Европе

«Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, то они должны воспротивиться этим планам, если они реально появятся», — заявил замминистра, имея в виду размещение ракет США в Евросоюзе.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

США перебросили в Европу ядерные бомбардировщики

На авиабазу Фэрфорд в Великобритании прибыли два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.
Обновлено в 12:30
Футбол

Гранат в матче с «Ростовом» получил перелом малоберцовой кости

Защитник «Рубина» Владимир Гранат в матче с «Ростовом» (0:2) в 20-м туре чемпионата России получил перелом малоберцовой кости, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 13:20
Политика

В СФ оценили идею взимать с России ренту за «земли Юрия Долгорукого»

16 марта сообщалось, что экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун предложил взыскать с России ренту за использование земель Киевской Руси за 300-летний период в ответ на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина об убытках от пребывания Крыма в составе Украины.
Обновлено в 08:31
Общество

Работа столичных радиостанций была нарушена из-за обрыва кабеля

Строители оборвали кабель в районе Останкино, в связи с чем ненадолго прерывалось вещание столичных радиостанций.
Обновлено в 11:22
Интернет

«Яндекс» запускает собственную социальную сеть «Аура»

Российская интернет-компания «Яндекс» начала тестирование нового социального сервиса «Аура», который будет работать внутри мобильного приложения «Яндекс».
Обновлено вчера в 15:58
Политика

Силовики задержали журналистку на митинге Порошенко в Ковеле

Обновлено в 12:43
Космос

Модуль «Наука» будет перевезен в РКК «Энергия» для испытаний

Модуль "Наука" доставят в РКК "Энергия" в августе 2019 года. Цель — начало предполетных испытаний.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке

Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено вчера в 09:20
Политика

Евродепутат рассказал об инструментах борьбы с «Северным потоком – 2»

Евросоюз может вести борьбу с проектом «Северный поток – 2» с помощью газовой и экономической директивы.
Обновлено в 12:15
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Дмитрий Владимирович Малышко
Российский биатлонист
Российский биатлонист, заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете. Чемпион Европы 2019 года в одиночной смешанной эстафете, серебряный призёр чемпионата Европы 2010 в эстафете. Лауреат премии IBU Awards в номинации «Новичок года» сезона 2011/2012. Чемпион России по биатлону 2015 в спринте. Чемпион России по биатлону 2018 в масс-старте.
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