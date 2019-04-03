Футбол

Логашов: если VAR помогла «Ростову», то я за неёЧемпионат 15:24

Локомотив — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Кубок России, Полуфинал, сегодня
Стадион «Локомотив»
Соломон Кверквелия
29′
50′
Роман Еременко
Дмитрий Баринов
54′
Мануэл Фернандеш
Хвича Кварацхелия
57′
Антон Миранчук
68′
72′
Бактиер Зайнутдинов
Данил Глебов
73′
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
Федор Смолов
Эдер
74′
83′
Ивелин Попов
Ведран Чорлука
83′
Эдер
85′
86′
Роман Еременко
Антонсен Норманн
90′+6′
Арсений Логашов
Защитник "Ростова" Арсений Логашов прокомментировал ничейный исход поединка первого полуфинала Кубка России против "Локомотива" (2:2).
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