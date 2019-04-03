Логашов: если VAR помогла «Ростову», то я за неёЧемпионат 15:24

Логашов: если VAR помогла «Ростову», то я за неё

Шоу-бизнес Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.

Происшествия В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX Министерство иностранных дел Эфиопии сообщило, что не смогло представить 1 апреля предварительный отчет о причинах авиакатастрофы самолета Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines, в результате которой 10 марта погибли 157 человек, однако отчет будет опубликован в конце этой недели.

Политика Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что намерена просить новой отсрочки по Brexit у Евросоюза.

Политика США подготовили план на случай ухода Мадуро Глава национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что США подготовили план помощи Венесуэле на случай ухода президента республики Николаса Мадуро.

Единоборства Конор Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова Макгрегор опубликовал в своем твитере фотографию Хабиба и его жены в момент их свадьбы, подписав ее: «Твоя жена полотенце, приятель».

Политика Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.

Политика Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».

Интернет ESET: в мессенджере WhatsApp зафиксирована фишинговая атака Эксперты антивирусной компании ESET зафиксировали новую фишинговую атаку в мессенджере WhatsApp.

Происшествия В Японии снова арестован Карлос Гон Сотрудники токийской прокуратуры вошли в дом бывшего главы альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, чтобы снова арестовать его, сообщает AFP.

Политика Пресс-службу Госдепартамента возглавила Морган Ортэгус Эксперт по вопросам национальной безопасности телеканала Fox News Морган Ортэгус стала новым начальником пресс-службы Госдепартамента.

Политика Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы» Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».

Армия и оружие В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180 Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.

Общество Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.

Футбол Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры игрока Нигерийский нападающий Питер Одемвингие сообщил, что решил завершить карьеру профессионального футболиста.

Общество Эрнста попросили найти управу на унизившую остеопатов Малышеву «Прошу вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи "Жить здорово!", а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным», — говорится в послании руководителю канала.

Экономика Воробьёв прокомментировал открытие завода Mercedes в Подмосковье В ходе торжественных мероприятий губернатор региона Андрей Воробьёв отметил значимость работы предприятия в области, а также поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оказанную в ходе строительства объекта поддержку.

Кино Алла Пугачева попадет в «Простоквашино» По словам Охлобыстина, в новых сериях "Простоквашина" появится беспрецедентный персонаж – няня.

Экономика Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.

Гаджеты Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».

Армия и оружие США анонсировали спешный вывод в космос элементов ПРО: из-за России Директор Агентства по противоракетной обороне США Сэмюэл Гривз заявил, что успехи России и Китая в области вооружений и обороны, в том числе в космической области, должны подтолкнуть Соединенные Штаты к тому, чтобы форсировать создание американской системы ПРО на орбите Земли.

Армия и оружие Польский генерал пообещал нанести ядерный удар по РФ в случае агрессии По словам генерала, США еще во времена СССР имели планы по использованию ядерного оружия для остановки Красной армии на территории Польши, имеются подобные планы и сегодня - на случай внезапной российской агрессии.