Футбол
Лофтус-Чик вывел вперед «Челси» в матче с «Айнтрахтом»Спорт-Экспресс 15:37
Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик на 28-й минуте открыл счет в ответном матче полуфинала Лиги Европы с франкфуртским "Айнтрахтом". Встреча проходит в Англии на стадионе "Стэмфорд Бридж".
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Политика
США арестовали судно КНДР за нарушение режима санкций
Минсюст указывает, что, вопреки санкциям Совета Безопасности ООН, судно использовалось для незаконной перевозки угля из Северной Кореи и доставки в КНДР тяжелого машинного оборудования, расчеты проводились в долларах «через ничего не подозревавшие американские банки».
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Стало известно, где похоронят Доренко
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Захарова прокомментировала смерть Сергея Доренко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о смерти журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 15:14
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Венедиктов подтвердил смерть Сергея Доренко
Журналист Сергей Доренко скончался на 60-м году жизни, подтвердил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Обновлено в 13:49
Экономика
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Снижение уровня цен на продукцию сельского хозяйства зафиксировано в Волгоградской области в апреле 2019 года.
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Трамп выдвинет Шанахана на пост главы Пентагона
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ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
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Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено в 09:57
Футбол
Валенсия — Арсенал 2:4
Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
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Трамп отказался называть Россию врагом
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Обновлено в 14:38
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В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов
Неподалеку от Франкфурта запустили первый в Германии «электрический» автобан – он предназначен для движения грузовиков, оснащенных токоприемниками.
Обновлено в 02:00
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Происшествия
Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12
В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено в 15:28
Космос
SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы
SpaceX провела в апреле на полигоне в штате Невада неудачное тестирование парашютной системы для мягкой посадки космического шаттла.
Обновлено в 05:53
Общество
Стало известно имя сына принца Гарри и Меган Маркл
Решение о наделении титулом принимает королева Елизавета II. Принц Гарри и актриса Маркл стали мужем и женой в мае 2018 года.
Обновлено вчера в 12:14
Шоу-бизнес
Максим Галкин в День Победы рассказал о том, как его дедушка прошел всю войну
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Политика
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Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Экстренное закрытое заседание СБ ООН по Ливии пройдет 10 мая
Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 10 мая, внеочередное закрытое заседание по ситуации в Ливии.
Обновлено в 13:25
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено в 05:48
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Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Обновлено в 13:56
Политика
В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота
В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
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Зеленский назвал 9 мая Днём благодарения
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Киселев прокомментировал смерть Доренко
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Трансфер де Лихта в «Барселону» задерживается из-за Райолы
Переход защитника Маттайса де Лихта из "Аякса" в "Барселону" задерживается из-за агента игрока Мино Райолы.
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Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков вместе побывали на школьном собрании
Иван все же рассказал подписчикам, что они с бывшей женой идут на школьное собрание.
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Рондон назван лучшим игроком «Ньюкасла» в нынешнем сезоне
Форвард «Ньюкасла» Саломон Рондон признан лучшим игроком команды в текущем сезоне.
Обновлено в 16:41
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Для Titan Quest вышло новое дополнение — «Атлантида»
Разработчики из Pieces Interactive, помимо стандартной сюжетной кампании с поддержкой кооператива до шести игроков, создали новый режим «Тартар», где можно отбивать бесконечные волны врагов в одиночку или с друзьями.
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Лужков после гибели Доренко счел журналиста «гением зла»
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков прокомментировал РБК гибель журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 14:10