Лофтус-Чик вывел вперед «Челси» в матче с «Айнтрахтом»Спорт-Экспресс 15:37

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик на 28-й минуте открыл счет в ответном матче полуфинала Лиги Европы с франкфуртским "Айнтрахтом". Встреча проходит в Англии на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Лофтус-Чик вывел вперед «Челси» в матче с «Айнтрахтом»

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