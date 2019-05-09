Футбол

Лофтус-Чик вывел вперед «Челси» в матче с «Айнтрахтом»Спорт-Экспресс 15:37

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик на 28-й минуте открыл счет в ответном матче полуфинала Лиги Европы с франкфуртским "Айнтрахтом". Встреча проходит в Англии на стадионе "Стэмфорд Бридж".
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Азар и Жиру вошли в стартовый состав «Челси» на матч с «Айнтрахтом»

РИА Новости14:22

«Челси» — «Айнтрахт»: объявлены стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы

Sport24.ru13:49

Игуаин остался в запасе «Челси» на матч с «Айнтрахтом»

Матч ТВ14:13

«Челси» — «Айнтрахт»: Азар и Жиру начнут встречу в старте, Педро — на скамейке

Чемпионат14:00

Йович сравнял счет в матче с «Челси»

Спорт-Экспресс16:15

Йович забил 10-й гол в ЛЕ и делит лидерство в гонке бомбардиров с Жиру и Бен-Йеддером

Sports.ru16:19

Йович забил в ворота «Челси» и сравнялся по голам с Жиру, лучшим бомбардиром Лиги Европы

Бомбардир.ру16:18
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Политика

США арестовали судно КНДР за нарушение режима санкций

Минсюст указывает, что, вопреки санкциям Совета Безопасности ООН, судно использовалось для незаконной перевозки угля из Северной Кореи и доставки в КНДР тяжелого машинного оборудования, расчеты проводились в долларах «через ничего не подозревавшие американские банки».
Обновлено в 14:51
Происшествия

Стало известно, где похоронят Доренко

Обновлено в 15:56
Политика

Захарова прокомментировала смерть Сергея Доренко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о смерти журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 15:14
Культура

Венедиктов подтвердил смерть Сергея Доренко

Журналист Сергей Доренко скончался на 60-м году жизни, подтвердил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Обновлено в 13:49
Происшествия

Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ

Обновлено в 14:10
Экономика

Волгоградстат: в апреле огурцы подешевели на 29%, а яйца – на 4%

Снижение уровня цен на продукцию сельского хозяйства зафиксировано в Волгоградской области в апреле 2019 года.
Обновлено в 04:47
Политика

Трамп выдвинет Шанахана на пост главы Пентагона

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что американский лидер Дональд Трамп выдвинет Патрика Шанахана на пост главы Пентагона.
Обновлено в 16:15
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве

Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено в 09:57
Футбол

Валенсия — Арсенал 2:4

Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Интернет

Telegram позволит архивировать чаты

Пользователи Telegram смогут архивировать устаревшие чаты. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено в 13:16
Политика

Трамп отказался называть Россию врагом

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет называть Россию врагом. Его слова в четверг, 9 мая, передает ТАСС.
Обновлено в 14:38
Наука

В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов

Неподалеку от Франкфурта запустили первый в Германии «электрический» автобан – он предназначен для движения грузовиков, оснащенных токоприемниками.
Обновлено в 02:00
Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Происшествия

Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12

В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено в 15:28
Космос

SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы

SpaceX провела в апреле на полигоне в штате Невада неудачное тестирование парашютной системы для мягкой посадки космического шаттла.
Обновлено в 05:53
Общество

Стало известно имя сына принца Гарри и Меган Маркл

Решение о наделении титулом принимает королева Елизавета II. Принц Гарри и актриса Маркл стали мужем и женой в мае 2018 года.
Обновлено вчера в 12:14
Шоу-бизнес

Максим Галкин в День Победы рассказал о том, как его дедушка прошел всю войну

Обновлено в 07:51
Политика

Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Экстренное закрытое заседание СБ ООН по Ливии пройдет 10 мая

Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 10 мая, внеочередное закрытое заседание по ситуации в Ливии.
Обновлено в 13:25
Авто

Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Обновлено в 13:56
Политика

В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота

В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днём благодарения

Обновлено в 08:22
Общество

Киселев прокомментировал смерть Доренко

Обновлено в 15:16
Футбол

Трансфер де Лихта в «Барселону» задерживается из-за Райолы

Переход защитника Маттайса де Лихта из "Аякса" в "Барселону" задерживается из-за агента игрока Мино Райолы.
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес

Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков вместе побывали на школьном собрании

Иван все же рассказал подписчикам, что они с бывшей женой идут на школьное собрание.
Обновлено в 07:01
Футбол

Рондон назван лучшим игроком «Ньюкасла» в нынешнем сезоне

Форвард «Ньюкасла» Саломон Рондон признан лучшим игроком команды в текущем сезоне.
Обновлено в 16:41
Игры

Для Titan Quest вышло новое дополнение — «Атлантида»

Разработчики из Pieces Interactive, помимо стандартной сюжетной кампании с поддержкой кооператива до шести игроков, создали новый режим «Тартар», где можно отбивать бесконечные волны врагов в одиночку или с друзьями.
Обновлено в 13:20
Политика

Лужков после гибели Доренко счел журналиста «гением зла»

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков прокомментировал РБК гибель журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 14:10
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