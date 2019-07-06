Футбол
Лофтус-Чик согласовал новый контракт с «Челси»Матч ТВ 10:13
Руководство «Челси» и полузащитник Рубен Лофтус-Чик согласовали все условия сделки о продлении контракта. Отмечается, что новый договор 23-летнего игрока с лондонцами рассчитан до 2024 года.
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Футбол
«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче за Суперкубок России
Московский «Локомотив» обыграл санкт-петербургский нанес «Зенит» и завоевал Суперкубок России по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-2.
Обновлено в 15:02
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
Политика
Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ
Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании.
Обновлено в 15:48
Авто
Премиум-SUV Hongqi HS7 на базе Toyota Crown выходит на рынок
В продажу выходит новый премиальный внедорожник Hongqi HS7 от китайского концерна FAW, разработанный на базе седана Toyota Crown предыдущей генерации.
Обновлено в 01:34
Футбол
Дмитрий Живоглядов: «Уже успел понять секрет успеха Семина»
Новичок московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился эмоциями после завоевания Олимп-Суперкубка России в матче против петербургского «Зенита» (3:2). — Потрясающие, непередаваемые эмоции.
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес
Галкин объяснил свой высокий гонорар
Обновлено в 06:21
Футбол
Фалькао может перейти в «Галатасарай»
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао может продолжить карьеру в Турции, сообщает L’Equipe.
Обновлено в 12:58
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows образца 1985 года
Примечательно, что действие третьего сезона сериала как раз происходит в 1985 году, когда и был представлен Windows 1.0.
Обновлено в 11:52
Футбол
Футболист «Локомотива» Ротенберг отметил тренерское искусство Семина
Московский "Локомотив" обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России благодаря тренерскому искусству Юрия Семина.
Обновлено в 15:50
Музыка
Концерт группы A-Studio в Батуми отменен
Концерт российской группы A-Studio, солисткой которой является грузинская певица Кети Топурия, отменили в черноморском городе Батуми из-за сложившейся в Грузии ситуации, сообщает Аджарское телевидение со ссылкой на владельца приморского клуба UP2U Ираклия Палавандишвили.
Обновлено в 11:54
Политика
Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа
Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение
Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года.
Обновлено 04 июля в 16:04
Политика
Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала
Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Шереметьево проверяют после сообщения об угрозе взрыва
Столичный аэропорт Шереметьево проверяют из-за анонимного предупреждения об угрозе взрыва.
Обновлено в 14:46
Наука
Текст древнейшей песни о любви обнаружили в Египте
Старейший текст одной из древнеегипетских песен о любви был найден чешскими археологами в погребальной комнате верховного жрица Инти в Египет, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
В аэропорту мексиканского Канкуна задержали группу россиян
Семь граждан России были задержаны в аэропорту города Канкун (Мексика) из-за несоответствия цели поездки заявленной.
Обновлено в 12:44
Транспорт
Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево
В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Баскетбол
Кук подпишет двухлетний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс»
Обновлено в 11:51
Политика
Документы не найдены. Как кандидатам от оппозиции отказывают в участии в выборах
В муниципалитете «Звездный», в котором «Фонтанка» обнаружила очереди из спортсменов, якобы желающих стать депутатами, но по факту не дающих подать документы реальным кандидатам, несколько дней назад попавшей все же внутрь оппозиции начали отказывать в регистрации.
Обновлено в 14:54
Армия и оружие
В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона
5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, - говорится в заявлении.
Обновлено в 12:54
Футбол
Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено в 15:54
Общество
Правитель Дубая подал в суд на обокравшую его жену
Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая сбежала от него в Европу, сообщает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
Врачи спасли одну руку избитой ингушской девочки
Обновлено в 10:55
Кино
Фильм Акопова «Бык» стал призером фестиваля в Карловых Варах
Художественный фильм «Бык» российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию в конкурсной секции «К Востоку от Запада» международного кинофестиваля в Карловых Варах в Чехии.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Мужчина ранил женщину и троих детей ножом в Лондоне
Женщина и трое детей в возрасте до 12 лет получили ножевые ранения в результате нападения на севере Лондона в районе Энфилд.
Обновлено в 14:35
Игры
Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay
Обновлено в 09:37
Авто
В Сети показали цифровую приборную панель для LADA Vesta
Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено в 05:59