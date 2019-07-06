Футбол
Лофтус-Чик продлил контракт с «Челси»Евро-футбол.ру 09:56
"Челси" подписал новый контракт с полузащитником Рубеном Лофтус-Чиком, сообщает пресс-служба клуба. Новый контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:23, Вашингтон
Политика
Американского журналиста затравили за статью о Крыме
Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:01
Политика
Горизбирком зарегистрировал трех кандидатов в губернаторы Петербурга
Участникам выборов выдали удостоверения зарегистрированных кандидатов в губернаторы.
Обновлено в 10:19
Спорт
Путин направил приветствие участникам ралли «Шелковый путь»
Президент России Владимир Путин направил приветствие гонщикам, организаторам и поклонникам международного ралли "Шелковый путь", передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Перевернувшийся в Черном море катамаран был многократно перегружен
Катамаран, перевернувшийся в Черном море, был перегружен в пять раз, 6 июля сообщила пресс-служба южного Следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК).
Обновлено в 09:15
Происшествия
Появилось видео задержания Луизы Хайруллиной
Спецоперация по поимке кассира банка проводилась совместно спецслужбами двух республик - Управлением уголовного розыска МВД и оперативниками ФСБ по Башкортостану и сотрудниками МВД Татарстана.
Обновлено вчера в 04:57
Шоу-бизнес
Пугачева позвонила в РЖД после скандала
Обновлено в 10:23
Космос
Экипажу «Федерации» предрекли гибель в Тихом океане
Риск может возникнуть в случае нештатного приводнения капсулы в водах Тихого океана, поскольку у России в этом регионе нет высокоскоростных спасательных судов, считает начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Верховский.
Обновлено в 10:46
Политика
Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ на заседании в субботу принял резолюцию о непризнании Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 09:58
Кино
Insomniac в восторге от отсылок к своей игре про Человека-паука во «Вдали от дома»
Пару дней назад в прокате стартовал «Человек-паук: Вдали от дома» — второй сольный фильм о супергерое в киновселенной Marvel и заключительная картина третьей фазы MCU.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине
Калифорний — радиоактивное вещество, которое используется при производстве ядерного оружия. Стоимость 18,1 г оценивается в $72 млн.
Обновлено в 09:19
Гаджеты
Приставки Xbox раздают по подписке меньше чем за тысячу рублей
Весной этого года стартовала программа Forward, позволяющая пользоваться приставками Xbox One S и Xbox One X за ежемесячную плату.
Обновлено в 06:42
Спорт
Баскетболистки сборной России не выступят на ОИ-2020
Встреча в Белграде завершилась со счетом 52:57. Другой матч за выход в квалификацию ОИ-2020 завершился победой команды Бельгии.
Обновлено в 11:06
Космос
Космический телескоп «Спектр-М» подорожал в 2 раза до 20 млрд рублей
Ранее сообщалось, что финансирование проекта в действующей Федеральной космической программе сокращено в два раза по сравнению с первоначально планировавшимися 11 млрд руб "Столь высокая для российских проектов стоимость связана, в частности, с необходимостью разработки и / или покупки весьма сложных криогенных космических технологий и детекторов", — приводит агентство слова господина Зеленого.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
После второго землетрясения в Калифорнии введен режим ЧП
В субботу, 6 июля, после второго мощного землетрясения за два дня подряд губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом принял решение объявить чрезвычайное положение в округе Сан-Бернардино, ранее режим ЧП уже был введен в округе Керн.
Обновлено в 10:07
Общество
«Ленинград» обвинили в распространении импотенции
Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин обвинил группу «Ленинград» в распространении импотенции и демонстрации сатанинских ритуалов.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Найденное на Куршской косе тело девочки опознали
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Ребенка, тело которого нашли в пятницу, 5 июля на Куршской косе, опознали.
Обновлено в 05:08
Авто
Первые «ГАЗель Next» с новым мотором Volkswagen отправились к дилерам
Как сообщили в «Луидоре», цены на новую версию «ГАЗель Next» с 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen начинаются от 1 145 000 рублей.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX
Обновлено в 06:29
Футбол
«Спартак» официально объявил об уходе Боккетти
Обновлено в 07:19
Религия
В Петербург прибыл патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл в субботу, 6 июля, прибыл в Петербург.
Обновлено в 09:04
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в РФ в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено вчера в 09:55
Технологии
СМИ: Sony и Microsoft сокращают производство консолей в Китае
Исследовательская фирма Nikkei Asian Review со ссылкой на собственные источники сообщает, что Sony и Microsoft готовятся сократить производство своих консолей в Китае — дело, конечно же, в торговой войне США и Поднебесной.
Обновлено вчера в 06:02
Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено в 06:30
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом
После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Подмосковье ребенок погиб в крупном ДТП
Обновлено в 10:30