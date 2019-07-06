Футбол
Лофтус-Чик продлил контракт с «Челси»Евро-футбол.ру 09:56
"Челси" подписал новый контракт с полузащитником Рубеном Лофтус-Чиком, сообщает пресс-служба клуба. Новый контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.
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Происшествия
В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД
Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Общество
В субботу по центру Екатеринбурга проедет колонна байкеров
В 15:00 от «Космоса» стартует колонна байкеров. Мотоциклисты поедут по Ленина до Московской.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия
Во Флориде в торговом центре произошел взрыв
В американском штате Флорида в одном из торговых центров (ТЦ) произошел мощный взрыв.
Обновлено в 13:45
Футбол
Зенит — Локомотив 2:3
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона
5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, - говорится в заявлении.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В сети появилось видео задержания кассирши Луизы Хайруллиной
Напомним, что информация о задержании35-летней Луизы Хайруллиной появилась вчера вечером.
Обновлено вчера в 07:08
Музыка
Сергей Зверев посвятил новую песню Иосифу Кобзону
Раньше знаменитость часто оказывался в центре внимания СМИ из-за акции в поддержку сохранения экологии Байкала.
Обновлено в 00:41
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Прогулочный катер врезался в Вестминстерский мост
Обновлено в 13:24
Футбол
«Рубин» подписал с Кварацхелией пятилетний контракт
Обновлено в 10:46
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Здоровье
Начисление зарплаты сотрудникам ПНД контролирует Минздрав Карелии
В настоящее время начисление зарплаты в учреждении здравоохранения приведено в соответствие с нормативными актами и контролируется министерством.
Обновлено в 13:02
Транспорт
Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево
В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Политика
Самоубийство Яковлева подтвердили в региональном правительстве
В правительстве региона подтвердили факт самоубийства главного федерального инспектора по Рязанской области Сергея Яковлева.
Обновлено в 14:16
Происшествия
Три человека серьезно пострадали при пожаре на складе в Японии
По меньшей мере три человека серьезно пострадали при пожаре на складе в японском городе Такацуки.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Пугачева позвонила в РЖД после скандала
Обновлено в 10:23
Происшествия
На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди
Обновлено вчера в 12:52
Армия и оружие
На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Вдова Марьянова Ксения Бик рассказала о борьбе за наследство актера
Ксения Бик пыталась помочь близким людям восстановить отношения, но сейчас уже сожалеет о таком поступке.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Садальский восхитился шпагатом Волочковой
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Галкин объяснил свой высокий гонорар
Обновлено в 06:21
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Происшествия
Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия
Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.
Обновлено в 12:50
Политика
Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник
Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
Обновлено в 14:02
Музыка
Группа «На-На» презентовала клип «Считаю медленно до ста»
Одной из последних песен группы стала «Считаю медленно до ста». Композиция сочетает в себе элементы клубной и поп-музыки.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
В России намерены создать конкурента «Википедии»
В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
Врачи спасли руку жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено в 10:43
Общество
Иван Купала наступает сегодня ночью
Обновлено в 06:51