Футбол

Лофтус-Чик продлил контракт с «Челси»Евро-футбол.ру 09:56

"Челси" подписал новый контракт с полузащитником Рубеном Лофтус-Чиком, сообщает пресс-служба клуба. Новый контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.
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«Челси» объявил о продлении контракта с Лофтус-Чиком

Советский спорт10:09

«Челси» продлил контракт с Лофтус-Чиком

Sport24.ru09:45

Лофтус-Чик продлил контракт с «Челси» до 2024 года

Спорт-Экспресс09:38

Лофтус-Чик продлил контракт с «Челси»

РИА Новости10:05

«Челси» объявил о заключении нового контракта с Лофтус-Чиком

Чемпионат09:41

Лофтус-Чик согласовал новый контракт с «Челси»

Матч ТВ10:13

Рубен Лофтус-Чик: «Надеюсь выиграть еще много трофеев с „Челси“»

Sports.ru09:58
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:24, Ашберн
Происшествия

В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД

Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Общество

В субботу по центру Екатеринбурга проедет колонна байкеров

В 15:00 от «Космоса» стартует колонна байкеров. Мотоциклисты поедут по Ленина до Московской.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия

Во Флориде в торговом центре произошел взрыв

В американском штате Флорида в одном из торговых центров (ТЦ) произошел мощный взрыв.
Обновлено в 13:45
Футбол

Зенит — Локомотив 2:3

Обновлено в 14:01
Армия и оружие

В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона

5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, - говорится в заявлении.
Обновлено в 12:54
Происшествия

В сети появилось видео задержания кассирши Луизы Хайруллиной

Напомним, что информация о задержании35-летней Луизы Хайруллиной появилась вчера вечером.
Обновлено вчера в 07:08
Музыка

Сергей Зверев посвятил новую песню Иосифу Кобзону

Раньше знаменитость часто оказывался в центре внимания СМИ из-за акции в поддержку сохранения экологии Байкала.
Обновлено в 00:41
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
Происшествия

Прогулочный катер врезался в Вестминстерский мост

Обновлено в 13:24
Футбол

«Рубин» подписал с Кварацхелией пятилетний контракт

Обновлено в 10:46
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Здоровье

Начисление зарплаты сотрудникам ПНД контролирует Минздрав Карелии

В настоящее время начисление зарплаты в учреждении здравоохранения приведено в соответствие с нормативными актами и контролируется министерством.
Обновлено в 13:02
Транспорт

Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево

В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Политика

Самоубийство Яковлева подтвердили в региональном правительстве

В правительстве региона подтвердили факт самоубийства главного федерального инспектора по Рязанской области Сергея Яковлева.
Обновлено в 14:16
Происшествия

Три человека серьезно пострадали при пожаре на складе в Японии

По меньшей мере три человека серьезно пострадали при пожаре на складе в японском городе Такацуки.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес

Пугачева позвонила в РЖД после скандала

Обновлено в 10:23
Происшествия

На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди

Обновлено вчера в 12:52
Армия и оружие

На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Вдова Марьянова Ксения Бик рассказала о борьбе за наследство актера

Ксения Бик пыталась помочь близким людям восстановить отношения, но сейчас уже сожалеет о таком поступке.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Садальский восхитился шпагатом Волочковой

Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорар

Обновлено в 06:21
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Происшествия

Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия

Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.
Обновлено в 12:50
Политика

Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
Обновлено в 14:02
Музыка

Группа «На-На» презентовала клип «Считаю медленно до ста»

Одной из последних песен группы стала «Считаю медленно до ста». Композиция сочетает в себе элементы клубной и поп-музыки.
Обновлено вчера в 14:30
Шоу-бизнес

Сын Алибасова раскрыл источник дохода на лечение болезни отца

Обновлено в 09:17
Общество

В России намерены создать конкурента «Википедии»

В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия

Врачи спасли руку жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено в 10:43
Общество

Иван Купала наступает сегодня ночью

Обновлено в 06:51
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