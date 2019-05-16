Футбол
Лофтус-Чик может пропустить финал Лиги ЕвропыЧемпионат вчера в 02:43
Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик может пропустить финальный матч Лиги Европы с «Челси» из-за повреждения. В товарищеском матче с «Нью-Инглэнд Революшн» в Бостоне хавбек подвернул левую лодыжку, а после матча перемещался на костылях и в специальном защитном сапоге на ноге, сообщает Sky Sports.
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Лофтус-Чик пропустит финал Лиги Европы с «Арсеналом» из-за разрыва ахиллова сухожилия
Sport24.ruвчера в 20:00
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