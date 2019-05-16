Футбол

Лофтус-Чик может пропустить финал Лиги ЕвропыЧемпионат вчера в 02:43

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик может пропустить финальный матч Лиги Европы с «Челси» из-за повреждения. В товарищеском матче с «Нью-Инглэнд Революшн» в Бостоне хавбек подвернул левую лодыжку, а после матча перемещался на костылях и в специальном защитном сапоге на ноге, сообщает Sky Sports.
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«Челси» подтвердил разрыв ахиллова сухожилия у Лофтус-Чика

Soccer.ruвчера в 17:24

У Лофтус-Чика диагностирован разрыв ахилла

Чемпионатвчера в 20:44

Лофтус-Чик пропустит финал Лиги Европы с «Арсеналом» из-за разрыва ахиллова сухожилия

Sport24.ruвчера в 20:00

Лофтус-Чик получил разрыв ахиллова сухожилия в товарищеском матче

Советский спорт00:29

Игрок «Челси» может не сыграть в финале Лиги Европы

Газета.Ruвчера в 15:00

«Челси» подтвердил, что у Лофтуса-Чика разрыв ахиллова сухожилия

Спорт-Экспрессвчера в 16:46

Игрок «Челси» Лофтус-Чик пропустит финал Лиги Европы

РИА Новостивчера в 14:17
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Происшествия

Больница сгорела в старинном селе в Карелии

Шёлтозеро (Шелтозеро) - старинное вепсское село (впервые упоминается в 1543 году) в Прионежском районе Республики Карелия, комплексный памятник истории.
Обновлено в 06:19
Политика

FT назвал Крымский мост удавкой для украинских портов

Как отмечается в материале, Киев и его западные союзники полагают, что Крымский мост, в частности, построили для того, чтобы навязать Украине "экономическое удушье" и парализовать коммерческое судоходство в Азовском море Крымский мост — самый протяженный в России.
Обновлено вчера в 09:48
Авто

Как у Aurus: родстер «Крым» могут оснастить более мощным мотором

Напомним, родстер «Крым» основан на пространственной раме из профиля прямоугольного сечения, кузовные панели выполнены из композитных материалов.
Обновлено в 01:50
Общество

Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма

Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

Обновлено в 04:11
Экономика

Доходы россиян в 2020 году вырастут почти на 3%

С 2020 года благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами и реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,9%. Об этом говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 18:01
Экономика

Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в I квартале снизилась на 27%

АК "Алроса" по итогам первого квартала 2019 года сократила чистую прибыль по МСФО на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24,1 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие

В Белоруссии создали конкурента российскому «Искандеру»

Как у российского «Искандера»: для «Полонеза» разработали новую ракету Показанная на выставке MILEX-2019 новая ракета внешне очень похожа на снаряд, используемый в ракетном российском комплексе «Искандер».
Обновлено в 06:13
Происшествия

Пешеходный мост обрушился на федеральной трассе под Тюменью

На 12 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (Тюменская область) в пятницу обрушился надземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:11
Политика

На Украину вернулся Коломойский

Миллиардер, политик и общественный деятель Игорь Коломойский вернулся на Украину, которую покинул в 2017 году.
Обновлено 15 мая в 23:40
Экономика

Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров

ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Хоккей

Телегин заменит Капризова в составе сборной России на матч с Латвией

Сборная России продолжает подготовку к матчу чемпионата мира по хоккею против Латвии. Стал известен состав нашей команды на эту игру.
Обновлено в 06:31
Политика

Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде

Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Происшествия

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.
Обновлено в 02:02
Политика

Украинцам с российскими паспортами задумали запретить въезд в ЕС

Европейские чиновники попробуют выяснить, возможно ли запретить въезд в ЕС жителям востока Украины, получившим российские паспорта.
Обновлено в 05:57
Наука

Истребитель F-16 сделают опционально пилотируемым

Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) министерства обороны США совместно с американской компанией Sikorsky проведет испытания системы автономного пилотирования, разрабатываемой в рамках программы ALIAS, на истребителе F-16 Fighting Falcon.
Обновлено в 03:03
Общество

Небольшой смерч на юго-востоке Петербурга сняли на видео

Вчера на парковке перед торговым центром в Кудрово очевидцы наблюдали небольшой смерч.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей

Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Политика

США отменили льготный режим торговли с Турцией

Президент США Дональд Трамп принял решение с 17 мая отменить льготный режим торговли с Турцией, действующий в рамках Генеральной системы преференций (Generalized System of Preferences) США.
Обновлено вчера в 22:32
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская рассказала, что на нее напал влюбленный фанат

По словам Самбурской, в недавнем времени один «влюбленный» почитатель бросил огромный камень в ее автомобиль и испортил его, что согласно действующему законодательству расценивается исключительно как хулиганство, так как он не угрожал артистке убийством.
Обновлено в 06:36
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Театры

Жена Михаила Боярского стала худруком театра им. Ленсовета

Лариса Луппиан пока знакомится с труппой Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, получила предложение стать худруком театра Ленсовета.
Обновлено в 03:57
Общество

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Политика

Дмитрий Гордон заявил о завершении сотрудничества с каналом «112 Украина» из-за Медведчука

Ранее Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено в 02:09
Технологии

AliExpress будет доставлять заказы в «Пятерочку» и «Перекресток»

Х5 Retail Group подписала договор с AliExpress о доставке товаров в постаматы и пункты выдачи в своих магазинах.
Обновлено в 04:56
Общество

В Москве прощаются с Сергеем Доренко

На прощание с Сергеем Доренко пришли также дочери журналиста Екатерина и Ксения, сын Прохор, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замглавы Кремлевской администрации Алексей Громов, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов друзья, коллеги и почитатели таланта Доренко, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:58
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Пожар в здании РУДН ликвидировали

Пожар в учебном здании Российского университета дружбы народов (РУДН) на юго-западе Москвы ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 05:13
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Шоу-бизнес

Бывшая жена Ивана Краско сообщила о беременности

Обновлено вчера в 12:00
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