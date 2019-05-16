Футбол
Лофтус-Чик может пропустить финал Лиги Европы из-за травмыНева Спорт вчера в 15:50
Ранее стало известно, что Лофтус-Чик получил повреждение во вторник в товарищеском матче против американского клуба "Нью-Инглэнд Революшн" (3:0). Напомним, финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая на Олимпийском стадионе. В главном матче встретятся лондонские «Челси» и «Арсенал».
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Лофтус-Чик пропустит финал Лиги Европы с «Арсеналом» из-за разрыва ахиллова сухожилия
Sport24.ruвчера в 20:00
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
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