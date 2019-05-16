Футбол

Лофтус-Чик может пропустить финал Лиги Европы из-за травмыНева Спорт вчера в 15:50

Ранее стало известно, что Лофтус-Чик получил повреждение во вторник в товарищеском матче против американского клуба "Нью-Инглэнд Революшн" (3:0). Напомним, финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая на Олимпийском стадионе. В главном матче встретятся лондонские «Челси» и «Арсенал».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Лофтус-Чик получил разрыв ахиллова сухожилия в товарищеском матче

Советский спорт00:29

Игрок «Челси» может не сыграть в финале Лиги Европы

Газета.Ruвчера в 15:00

Лофтус-Чик пропустит финал Лиги Европы с «Арсеналом» из-за разрыва ахиллова сухожилия

Sport24.ruвчера в 20:00

«Челси» подтвердил разрыв ахиллова сухожилия у Лофтус-Чика

Soccer.ruвчера в 17:24

У Лофтус-Чика диагностирован разрыв ахилла

Чемпионатвчера в 20:44

«Челси» подтвердил, что у Лофтуса-Чика разрыв ахиллова сухожилия

Спорт-Экспрессвчера в 16:46

Игрок «Челси» Лофтус-Чик пропустит финал Лиги Европы

РИА Новостивчера в 14:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

Обновлено в 06:19
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала Евровидения-2019

Российский певец Сергей Лазарев выступит в первой части финала международного песенного конкурса «Евровидение-2019», которая пройдёт в субботу, 18 мая.
Обновлено вчера в 18:31
Политика

Россия останется в ПАСЕ, объявил глава МИД Германии

Решение было принято в Хельсинки на встречи Мааса и главы российского МИДа Сергея Лаврова.
Обновлено в 08:18
Музыка

Мать финалиста шоу «Голос. Дети» оценила отмену результатов конкурса

Телеканал принял решение аннулировать результаты финала и провести спецвыпуск программы.
Обновлено вчера в 08:16
Политика

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Общество

Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»

16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
Обновлено в 00:10
Происшествия

СК попросил арестовать директора института Росрезерва

Следствие ходатайствует о заключении под стражу на два месяца директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 07:21
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика

В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко

Следствие установило исполнителей, организаторов и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко.
Обновлено в 05:28
Экономика

Покупатели живут сегодняшним дном

В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

Автокран частично разрушил надземный переход над трассой под Тюменью

Надземный пешеходный переход частично разрушен после того, как в него врезался автокран на трассе Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск.
Обновлено в 05:13
Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Двукратная чемпионка Игр в Пхенчхане немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила о завершении карьеры в 25 лет.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Момент крушения истребителя F-16 в Калифорнии попал на видео

В Сети появилось видео крушения в Южной Калифорнии истребителя F-16, принадлежащего ВВС США. Ролик опубликовал телеканал ABC7.
Обновлено в 06:35
Наука

Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом

Обновлено вчера в 08:24
Футбол

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри

Туринский футбольный клуб «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды.
Обновлено в 07:15
Политика

В ДНР наблюдают ажиотаж на паспорта

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что власти наблюдают повышенный интерес к получению паспортов самопровозглашенной республики, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:11
Технологии

В Германии летающее такси успешно совершило первый полет

На следующем этапе испытаний Lilium Jet компания будет тестировать переход от вертикального взлета к горизонтальному полету.
Обновлено в 06:25
Политика

СМИ сообщили об отставке секретаря СНБО Украины

О предстоящей отставке Турчинова сообщило украинское издание «theБабель» со ссылкой на свои источники в администрации президента Украины.
Обновлено в 08:26
Общество

Непогоду прогнозируют в Москве в начале следующей недели

Майское тепло ожидается в Москве в четверг и пятницу. Таковы прогнозы синоптиков центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 04:21
Общество

Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма

Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Политика

Киевский суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Школьника из Латвии избили в британской школе, спутав с русским

Подростка из Латвии избили в столовой школы графства Мерсисайд в Великобритании.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

В Подмосковье сын обезглавил мать и отрубил ей руки

Обезглавленную пожилую женщину с отсеченными кистями рук нашли в Сергиево-Посадском районе Подмосковья 16 мая.
Обновлено в 04:21
Политика

Россия примет ответные меры на новые санкции США

Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по «закону Магнитского».
Обновлено вчера в 21:30
Космос

НСА планирует реализовать совместно с ЮФУ три проекта в сфере агрострахования и страховой грамотности

Еще один проект, который НСА планирует реализовать совместно с Южным федеральным университетом, по словам Биждова, связан с разработкой методики дистанционной диагностики и мониторинга земной поверхности (гиперскан).
Обновлено в 07:51
Наука

Расшифрована загадочная рукопись Войнича

Джерард Чешир (Gerard Cheshire) из Бристольского университета в Великобритании разгадал языковую систему манускрипта Войнича и перевел некоторые его фразы.
Обновлено 15 мая в 11:29
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Кино

Финал «Игры престолов» потребовали переснять

На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
Обновлено вчера в 07:31
Хоккей

Кузнецов об Овечкине и Свечникове: сейчас они посмеются над дракой

Нападающий сборной России по хоккею Евгений Кузнецов заявил, что его соотечественники форвард "Каролины" Андрей Свечников и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин при встрече теперь вместе посмеются над дракой в плей-офф НХЛ.
Обновлено в 05:40
Теннис

Циципас победил Фоньини и вышел в четвертьфинал в Риме

Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас выиграл у Фабио Фоньини из Италии и вышел в финала турнира серии Мастерс Internazionali BNL d'Italia в Риме.
Обновлено в 00:20
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное