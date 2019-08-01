Бывший голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин, являющийся свободным агентом, продолжит карьеру в «Газиантепспоре», утверждает в своем твиттере Transfer Merkezi. По информации источника, 29-летний вратарь уже прошел медицинское обследование в турецком клубе.

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