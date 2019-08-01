Футбол
Лодыгин продолжит карьеру в ТурцииСпорт день за днем 10:44
Бывший голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин, являющийся свободным агентом, продолжит карьеру в «Газиантепспоре», утверждает в своем твиттере Transfer Merkezi. По информации источника, 29-летний вратарь уже прошел медицинское обследование в турецком клубе.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:50, Ашберн
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Таджикистана
Обновлено в 09:33
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Общество
В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров
Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Финансы
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) поделился своими прогнозами с "Российской газетой": - Традиционно август в России - месяц, когда динамика потребительских цен на время затихает и стоимость корзины из товаров и услуг ненадолго может даже снижаться.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Технологии
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Химфак СПбГУ эвакуировали после обнаружения баллонов с газом
Сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуировали из-за обнаружения «бесхозных предметов неизвестного происхождения».
Обновлено в 10:08
Политика
Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири
"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:06
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Политика
Зеленский назначил бывшего игрока КВН главой Госуправления делами
Борзов ранее занимал должность врио главы Госуправления делами и заместителя руководителя ведомства. Эту должность он занимал с 2014 года.
Обновлено в 09:18
Политика
Медведев поручил проверить версию о поджогах лесов Сибири
Российский премьер Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, СК РФ и МВД проверить наличие связи между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Хирурги удалили 526 зубов мальчику из Индии
Врачи удалили 526 зубов у семилетнего мальчика Равиндранату из индийского города Чиннай.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли Шайло хочет переехать от матери к Брэду Питту
Дочь Анджелины Джоли 13-летняя Шайло не желает и дальше жить с матерью, мечтая переехать от нее к отцу Брэду Питту.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян
Российская телеведущая и фотомодель Алена Водонаева посетовала на "злые лица" соотечественников.
Обновлено в 06:23
Здоровье
Врач рассказала о норме потребления арбузов в день
Чрезмерное употребление арбуза может вызвать диарею, вздутие живота, тошноту или расстройство желудка.
Обновлено вчера в 11:04
Хоккей
Сборная России проведет первый матч ЧМ-2020 против Швейцарии
ИИХФ опубликовала расписание матчей ЧМ-2020, который пройдет в Швейцарии с 8 по 24 мая.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019»
Как рассказали в ведомстве, манёвры продлятся до 9 августа под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.
Обновлено в 04:20
Политика
Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Актер «Современника» арестован на 8 суток за ношение полицейской формы
Обновлено вчера в 13:54
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Футбол
Источник: Филипп хочет перейти в «Герту», а не в «Динамо»
"Боруссия" хочет выручить за трансфер 20-летнего форарда 20 миллионов евро.
Обновлено в 10:18
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:33
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Портал BILD.de сообщает, что убитый являлся гражданином Германии, однако сам родом из Казахстана.
Обновлено в 09:36
Политика
Роскомнадзор отомстит иностранным СМИ за миллионный штраф RT
Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство, которые приблизят нормы для иностранных СМИ в России к британским стандартам.
Обновлено в 10:38
Футбол
Корейская лига раскритиковала «Ювентус» в связи с отсутствием Роналду
Туринская команда провела матч со сборной звёзд лиги (3:3), но при этом на поле не появился звёздный форвард Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:28