Футбол

Лодыгин продолжит карьеру в ТурцииСпорт день за днем 10:44

Бывший голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин, являющийся свободным агентом, продолжит карьеру в «Газиантепспоре», утверждает в своем твиттере Transfer Merkezi. По информации источника, 29-летний вратарь уже прошел медицинское обследование в турецком клубе.
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Лодыгин подпишет двухлетний контракт с «Газиантепспором»

Sport24.ru08:23

Экс-вратарь «Зенита» Лодыгин продолжит карьеру в Турции

Евро-футбол.ру09:16

СМИ: Лодыгин продолжит карьеру в чемпионате Турции

Матч ТВ10:15

Лодыгин подпишет двухлетний контракт с «Газиантепспором»

Чемпионат10:14

Источник: Лодыгин подпишет контракт с клубом из Турции

Спорт-Экспресс10:25

Лодыгин подпишет с турецким «Газиантепспором» контракт на 2 года

Sports.ru08:52

Источник: Юрий Лодыгин подпишет контракт с Газиантеп

Bobsoccer07:25
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Российский альпинист погиб в горах Таджикистана

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Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
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В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров

Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
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В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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Происшествия

В Петербурге арестовали главного подозреваемого в убийстве активистки

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Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Технологии

Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады

"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Химфак СПбГУ эвакуировали после обнаружения баллонов с газом

Сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуировали из-за обнаружения «бесхозных предметов неизвестного происхождения».
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Политика

Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири

"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:06
Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено в 10:22
Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Политика

Зеленский назначил бывшего игрока КВН главой Госуправления делами

Борзов ранее занимал должность врио главы Госуправления делами и заместителя руководителя ведомства. Эту должность он занимал с 2014 года.
Обновлено в 09:18
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Медведев поручил проверить версию о поджогах лесов Сибири

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, СК РФ и МВД проверить наличие связи между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Хирурги удалили 526 зубов мальчику из Индии

Врачи удалили 526 зубов у семилетнего мальчика Равиндранату из индийского города Чиннай.
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Дочь Анджелины Джоли Шайло хочет переехать от матери к Брэду Питту

Дочь Анджелины Джоли 13-летняя Шайло не желает и дальше жить с матерью, мечтая переехать от нее к отцу Брэду Питту.
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Шоу-бизнес

Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян

Российская телеведущая и фотомодель Алена Водонаева посетовала на "злые лица" соотечественников.
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Врач рассказала о норме потребления арбузов в день

Чрезмерное употребление арбуза может вызвать диарею, вздутие живота, тошноту или расстройство желудка.
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Сборная России проведет первый матч ЧМ-2020 против Швейцарии

ИИХФ опубликовала расписание матчей ЧМ-2020, который пройдет в Швейцарии с 8 по 24 мая.
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На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019»

Как рассказали в ведомстве, манёвры продлятся до 9 августа под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.
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Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
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Актер «Современника» арестован на 8 суток за ношение полицейской формы

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С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
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Источник: Филипп хочет перейти в «Герту», а не в «Динамо»

"Боруссия" хочет выручить за трансфер 20-летнего форарда 20 миллионов евро.
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Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube

Обновлено вчера в 12:33
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Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
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Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана

Портал BILD.de сообщает, что убитый являлся гражданином Германии, однако сам родом из Казахстана.
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Роскомнадзор отомстит иностранным СМИ за миллионный штраф RT

Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство, которые приблизят нормы для иностранных СМИ в России к британским стандартам.
Обновлено в 10:38
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В Москве задержали пять человек по делу о массовых беспорядках

Обновлено в 07:06
Футбол

Корейская лига раскритиковала «Ювентус» в связи с отсутствием Роналду

Туринская команда провела матч со сборной звёзд лиги (3:3), но при этом на поле не появился звёздный форвард Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:28
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