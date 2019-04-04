Лодыгин: «В России писали какой-то бред о моем дебюте за „Олимпиакос“»Soccer.ru 06:16

Вратарь "Олимпиакоса" Юрий Лодыгин, права на которого принадлежат "Зениту", вспомнил о своем неудачном дебюте за греческий клуб. Лодыгин пока провел за "Оли" один матч против "Ламии", где пропустил гол после единственного удара в створ, а его команда в итоге уступила (0:1).

Лодыгин: «В России писали какой-то бред о моем дебюте за „Олимпиакос“»

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