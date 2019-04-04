Футбол
Лодыгин: «В России писали какой-то бред о моем дебюте за „Олимпиакос“»Soccer.ru 06:16
Вратарь "Олимпиакоса" Юрий Лодыгин, права на которого принадлежат "Зениту", вспомнил о своем неудачном дебюте за греческий клуб. Лодыгин пока провел за "Оли" один матч против "Ламии", где пропустил гол после единственного удара в створ, а его команда в итоге уступила (0:1).
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:25, Ашберн
Общество
Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России
Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая Газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Политика
Пройти медэкспертизу потребовал от Порошенко штаб Зеленского
Иван Баканов, который возглавляет штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, отреагировал на согласие нынешнего главы государства Петра Порошенко принять участие в дебатах на стадионе.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура
В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Общество
Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего
Калашников подчеркнул, что на самочувствие журналиста также повлияли "нервы", поскольку он вынужден был "в сотый раз" опровергать "злобную, откровенную чушь" некоторых гостей в студии и игнорировать агрессию.
Обновлено в 07:18
Политика
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК
Обновлено в 04:40
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Обновлено вчера в 07:02
Политика
Новые санкции США могут заблокировать активы крупнейших банков РФ
Кроме того, документ предусматривает такую же меру и для активов «высокопоставленных политиков и олигархов» и запрет для них на въезд в США.
Обновлено вчера в 10:15
Политика
Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС
Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.
Обновлено в 06:46
Музыка
«ВКонтакте» объявила первых участников VK Fest 2019
Обновлено в 06:02
Политика
В продажу запустили «куртку как у Путина»
Обновлено в 07:57
Футбол
«Вулверхэмптон» выкупил Рауля Хименеса у «Бенфики» за рекордную сумму
По информации Squawka, английский клуб выкупил 27-летнего игрока у "Бенфики" за 30 миллионов фунтов.
Обновлено в 07:44
Общество
Мемориал жертвам сталинского террора снесен под Минском
Работники лесхоза в Белоруссии снесли «народный мемориал» жертвам сталинских репрессий.
Обновлено в 06:02
Политика
Аркадий Дворкович вернулся в Россию
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович вернулся в Россию.
Обновлено вчера в 10:12
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры
В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом.
Обновлено в 01:53
Политика
Экс-мэр Таллина попросил отмены санкций после сожжения кильки в России
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену санкций после того, как узнал о сожжении 72 тонн эстонской кильки.
Обновлено в 07:17
Авто
Стартовали продажи битопливной Lada Largus
4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено в 07:35
Футбол
Гинер заявил, что ЦСКА не собирается бросать Дзагоева
Московский ЦСКА продолжит помогать травмированному полузащитнику Алану Дзагоеву с восстановлением и рассчитывает договориться о новом контракте, заявил журналистам президент футбольного клуба Евгений Гинер.
Обновлено в 06:39
Общество
Эксперты назвали перспективные сферы для трудоустройства выпускников
В России выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений имеют большие шансы быстро трудоустроиться в сферах здравоохранения и информационных технологий.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Очевидцы сообщили о прорыве аквариума на 1 млн литров в ТЦ в Москве
Аквариум в «Океании» представляет собой два прозрачных акриловых цилиндра высотой 24 м, в которых находится почти 1 млн л морской воды, говорится на сайте «Аква Лого Инжиниринг», — компании, которая занимается обслуживанием конструкции.
Обновлено в 06:59
Футбол
Бердыев: Встречу с «Арсеналом» пропустят двое игроков «Рубина»
Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от предстоящего матча против тульского «Арсенала».
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Киеве взорвали авто офицера украинской разведки
Украинские СМИ сообщают, что взрыв прогремел в тот момент, когда неизвестный пытался закрепить взрывное устройство под принадлежащий украинскому разведчику автомобиль «Шевроле Авео».
Обновлено в 06:00
Происшествия
Самолет из Москвы в Гавану экстренно сел в Осло
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в столицу Кубы Гавану, совершил экстренную посадку в Осло.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Петербуржец порезал ножом директора ресторана за увольнение жены
Сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что в ресторане по адресу: проспект Добролюбова, 7, неизвестный мужчина ворвался на кухню с ножом и стал угрожать всем убийством.
Обновлено в 04:21
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
Общество
Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова в распространении порочащей достоинство врачей-остеопатов информации.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
В МИД России оценили слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд руководителя Советского Союза генералиссимуса Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России).
Обновлено в 06:40