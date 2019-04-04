Футбол

Лодыгин: «В России писали какой-то бред о моем дебюте за „Олимпиакос“»Soccer.ru 06:16

Вратарь "Олимпиакоса" Юрий Лодыгин, права на которого принадлежат "Зениту", вспомнил о своем неудачном дебюте за греческий клуб. Лодыгин пока провел за "Оли" один матч против "Ламии", где пропустил гол после единственного удара в створ, а его команда в итоге уступила (0:1).
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Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
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Аркадий Дворкович вернулся в Россию

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович вернулся в Россию.
Обновлено вчера в 10:12
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Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры

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Экс-мэр Таллина попросил отмены санкций после сожжения кильки в России

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену санкций после того, как узнал о сожжении 72 тонн эстонской кильки.
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Эксперты назвали перспективные сферы для трудоустройства выпускников

В России выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений имеют большие шансы быстро трудоустроиться в сферах здравоохранения и информационных технологий.
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Очевидцы сообщили о прорыве аквариума на 1 млн литров в ТЦ в Москве

Аквариум в «Океании» представляет собой два прозрачных акриловых цилиндра высотой 24 м, в которых находится почти 1 млн л морской воды, говорится на сайте «Аква Лого Инжиниринг», — компании, которая занимается обслуживанием конструкции.
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Бердыев: Встречу с «Арсеналом» пропустят двое игроков «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от предстоящего матча против тульского «Арсенала».
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Украинские СМИ сообщают, что взрыв прогремел в тот момент, когда неизвестный пытался закрепить взрывное устройство под принадлежащий украинскому разведчику автомобиль «Шевроле Авео».
Обновлено в 06:00
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Самолет из Москвы в Гавану экстренно сел в Осло

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в столицу Кубы Гавану, совершил экстренную посадку в Осло.
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Сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что в ресторане по адресу: проспект Добролюбова, 7, неизвестный мужчина ворвался на кухню с ножом и стал угрожать всем убийством.
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Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

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Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд руководителя Советского Союза генералиссимуса Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России).
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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