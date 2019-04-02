Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океанеLenta.ru 05:07
Весельная лодка российского путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась впервые за 117 суток пути. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на сына Конюхова и руководителя его штаба Оскара.
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