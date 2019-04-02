Происшествия

Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океанеLenta.ru 05:07

Весельная лодка российского путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась впервые за 117 суток пути. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на сына Конюхова и руководителя его штаба Оскара.
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Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Lenta.ru05:07

Шторм в Южном океане перевернул лодку путешественника Федора Конюхова

ТАСС04:37

Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Газета.Ru04:28

Шторм в Южном океане перевернул лодку Конюхова

RT на русском04:27

Лодка Федора Конюхова перевернулась во время шторма в Южном океане

РИА Новости05:04

Лодка путешественника Конюхова перевернулась в Южном океане из-за шторма

Говорит Москва04:41

Лодка Федора Конюхова трижды перевернулась в Южном океане

Первый областной06:39
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Федор Конюхов
Путешественник
Советский и российский путешественник, писатель, художник, священник Украинской православной церкви (Московского патриархата). Совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, причём один раз на вёсельной лодке.
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