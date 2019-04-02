Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океанеГазета.Ru 04:28
По словам источника, после хорошей погоды весельная лодка путешественника попала в шторм. "В 22.17 пришло сообщение от Федора, что лодка перевернулась через борт, сделала оборот 360 градусов и встала на ровный киль", - рассказал Конюхов.
Читать в источнике
Оценить449
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:22, Ашберн
Политика
Госдума разрешила охоту с луком
Законопроект, который приравнивает лук к холодному метательному оружию и разрешает охоту с ним, прошел первое чтение в Государственной Думе.
Обновлено в 06:18
Футбол
В Кубке России по футболу будут использованы видеоповторы
На прошлой неделе РФС отправил запрос в ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) с просьбой разрешить использовать ВАР на первых матчах полуфинала Кубка страны.
Обновлено в 13:07
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Авто
NHTSA расширила расследование в отношении Hyundai и Kia
Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) расширила расследование в отношении корейских брендов Hyundai и Kia.
Обновлено в 04:30
Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Политика
Порошенко поручил проверить руководство «Укроборонпрома» на полиграфе
Президент Украины Петр Порошенко после ряда громких расследований журналистов о хищениях и коррупции в оборонной сфере поручил проверить на полиграфе руководство госконцерна "Укроборонпром", сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга
По предварительным данным, мощность взрывного устройства, сработавшего в Петербургской военной академии имени Можайского, составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Ученик распылил в школе перцовый газ в Великом Новгороде
Обновлено в 12:13
Общество
Диалог горожан и властей Петербурга получил свое развитие
Руководитель «Молодой Гвардии» Санкт-Петербурга, депутат МО Купчино Александр Маликов разделил позицию действующего главы города в отношении того, что важную роль во многих инициативах, реализуемых в Северной столице, играет активная позиция молодежи.
Обновлено в 14:11
Политика
Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году
Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.
Обновлено в 05:29
Авто
В сети появились первые изображения новой Lada 4х4
Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено вчера в 09:18
Экономика
Эксперты: Обвал рубля может спровоцировать резкий рост цен в апреле
В апреле может произойти резкий обвал рубля, что повлечет за собой рост цен на ряд товаров в России.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»
Обновлено в 13:12
Авто
Стартовало производство экономичного Lada Largus
Сегодня на ГК «АТС» официально запущено производство второй серийной модели Lada Largus CNG, работающей на метане.
Обновлено в 06:26
Культура
Уральский комик рассказал Дудю о покорении Голливуда
Обновлено в 09:49
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Обновлено в 13:41
Космос
Теория Стивена Хокинга о темной материи не прошла испытание
Международная команда астрономов провела самый строгий тест теории знаменитого английского физика-теоретика Стивена Хокинга, предполагающей, что неуловимая темная материя может состоять из первичных черных дыр размером меньше десятой доли миллиметра, рожденных вскоре после Большого взрыва.
Обновлено в 03:05
Общество
Меган Маркл и принц Гарри завели общую страничку в Instagram
Герцог и герцогиня Сассекские завели свой личный аккаунт в Instagram.
Обновлено в 14:00
Наука
Ученые создали искусственную форму жизни
Обновлено в 04:12
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении власти
После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Милонов ответил Панину на слова о «злобных россиянах»
Обновлено в 11:26
Экономика
ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга рассказали о пытках
Как пишет «Медиазона», один из обвиняемых Мухамадюсуп Эрматов рассказал члену петербургского ОНК Яне Теплицкой, что до официального ареста он находился в «секретной тюрьме ФСБ», где с 6 апреля по 11 мая 2017 года его держали прикованным к батарее с мешком на голове и пытали током, чтобы он признался, что знаком с исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым и что он якобы передал ему бомбу.
Обновлено в 10:34
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие
Атомные субмарины ТОФ провели подводную дуэль на Камчатке
Атомные подводные крейсера стратегического назначения Тихоокеанского флота России провели подводную дуэль на Камчатке.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
Подруга Марии Порошиной рассказала о новом избраннике актрисы
Мария Порошина с детьми и матерью По словам источника, Порошина представляет нового спутника "другом", и при этом актриса по-прежнему живет в собственном доме с детьми и их нянями, не намереваясь переехать к избраннику, передает "КП".
Обновлено в 06:17
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»
Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
Обновлено в 04:18