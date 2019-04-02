Происшествия

Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океанеГазета.Ru 04:28

По словам источника, после хорошей погоды весельная лодка путешественника попала в шторм. "В 22.17 пришло сообщение от Федора, что лодка перевернулась через борт, сделала оборот 360 градусов и встала на ровный киль", - рассказал Конюхов.
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Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

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Федор Конюхов
Путешественник
Советский и российский путешественник, писатель, художник, священник Украинской православной церкви (Московского патриархата). Совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, причём один раз на вёсельной лодке.
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