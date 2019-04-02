Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океанеГазета.Ru 04:28
По словам источника, после хорошей погоды весельная лодка путешественника попала в шторм. "В 22.17 пришло сообщение от Федора, что лодка перевернулась через борт, сделала оборот 360 градусов и встала на ровный киль", - рассказал Конюхов.
Читать в источнике
Оценить456
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 17:25, Ашберн
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено в 15:59
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Общество
Президент Израиля прервал визит в Канаду из-за ухудшения здоровья жены
Президент Израиля Реувен Ривлин прерывает визит в Канаду и срочно возвращается на родину из-за ухудшения состояния его супруги, которой недавно пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия главы государства.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Уткин заявил, что ему плеснули в лицо неизвестной жгучей жидксотью
Известный комментатор Василий Уткин сообщил о совершённом на него нападении.
Обновлено в 17:02
Авто
Ford начал распродажу автомобилей в России
Цена на седаны, хетчбэки и универсалы C-класса Ford Focus и на кроссовер Kuga была снижена на 175 тыс. Теперь приобрести автомобили можно по цене от 705 тыс. и 1,3 млн рублей соответственно.
Обновлено в 16:50
Футбол
В полуфинальных матчах Кубка России по футболу используют систему VAR
В связи с внедрением системы произошли изменения в составах судейских бригад Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использована в первых полуфинальных матчах Олимп - Кубка России по футболу, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие
Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия
Су-57 станет вторым истребителем, относящимся к пятому поколению, который будет предложен иностранным покупателям.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
20-летняя Алеся Кафельникова увеличила себе грудь
20-летняя Алеся Кафельникова увеличила себе грудь По крайней мере, в этом ее заподозрили пользователи интернета.
Обновлено в 07:00
Политика
Многодетные семьи получат налоговые льготы уже в этом году
Госдума приняла поправки в законопроект, предусматривающие дополнительные налоговые льготы для многодетных семей уже в 2019 году.
Обновлено в 05:00
Космос
«Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой
Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space).
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес
«Случилось чудо»: в Сети оценили преображение музы Евгения Петросяна
Преображение подруги Петросяна было связано со съемками на телевидении.
Обновлено в 04:00
Игры
Расследование Kotaku: что пошло не так во время разработки Anthem
Новостной редактор Kotaku Джейсон Шрайер больше месяца изучал историю разработки Anthem, опросив для своего расследования девятнадцать бывших и нынешних сотрудников BioWare.
Обновлено в 15:45
Общество
Свидетельство СНИЛС больше не выдают
Свидетельства ОПС, выданные до вступления в силу нового порядка сохраняют свое действие, не нуждаются в обмене и уравнены в документами подтверждающим регистрацию в системе персучета.
Обновлено в 11:39
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Происшествия
В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Екатерина Вилкова: «Мой муж — циничный человек»
Обновлено в 13:00
Кино
Семья Юлии Началовой высказалась против съемок фильма о певице
Родители Юлии Началовой получили предложение увековечить память певицы, но не поддержали инициативу снять о ней художественный фильм, пишет РИА «Новости».
Обновлено в 06:12
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол
«Ювентус» одержал уверенную победу над «Кальяри»
2 апреля между коллективами «Кальяри» и «Ювентус» на стадионе «Сан-Элия» был разыгран матч 30-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2018/19.
Обновлено в 16:51
Наука
Астрономы убедились, что квазары не «прибиты гвоздями» к небу
Ведь близкие к Земле объекты передвигаются по сложным траекториям. Это давало повод считать квазары стабильными и надежными ориентирами.
Обновлено в 05:29
Общество
Работники Ford в России пригрозили пикетами в случае невыплаты компенсаций
Работники завода Ford во Всеволожске заявили о намерении выйти на пикеты в случае отказа руководства предприятия выплатить компенсацию после увольнения в размере двух годовых окладов, рассказал председатель всеволожской профсоюзной организации Ford Михаил Сергеев.
Обновлено в 15:06
Армия и оружие
США отменили поставки Турции оборудования для F-35 из-за С-400
В понедельник, 1 апреля, стало известно, что Соединенные Штаты отменили поставки оборудования для многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 в Турцию.
Обновлено вчера в 16:27
Общество
Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса
Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено в 17:00
Политика
В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского
Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46
Кино
Новый трейлер «Мстители: Финал» появился в сети
В официальном YouTube-аккаунте студии Marvel опубликован новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев «Мстители: Финал», сообщает RT.
Обновлено в 11:53
Происшествия
В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар
Обновлено в 13:29