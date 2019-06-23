В Сети появилось видео боя Лобова и МалиньяджиГазета.Ru 03:18

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".

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