Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и МалиньяджиГазета.Ru 03:18
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:37, Вашингтон
Общество
Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»
В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Дмитрий Рогозин: Испытания «Ангары» переходят в завершающую стадию
Создание ракеты-носителя "Ангара" переходит в завершающую стадию испытаний.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге
Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено вчера в 17:14
Спорт
Загитова упала во время проката на шоу в Японии
Обновлено в 02:51
Политика
Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день
Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье
В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Шоу-бизнес
Дочь Долиной разнесла обогащающихся на Началовой
Дочь российской артистки Ларисы Долиной Ангелина, которая была близка с Юлией Началовой, обрушилась с критикой в адрес фанатов покойной певицы.
Обновлено в 04:22
Финансы
Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%
За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Политика
Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
На сайте Министерства обороны РФ появился раздел, посвященный защитникам Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны.
Обновлено 21 июня в 23:14
Хоккей
На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие
США провели кибератаку на ракетные системы Ирана
Как отмечает издание ссылаясь на свои источники, киберкомандование США тщательно планировало эту атаку длительное время.
Обновлено в 02:52
Общество
Москвичка стала единственным в России стобалльником ЕГЭ по китайскому
Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.
Обновлено в 04:40
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Роспотребнадзор назвал правила покупки алкоголя
Специалисты Роспотребнадзора разработали простые правила, которые помогут выбрать безопасную и качественную алкогольную продукцию.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен
Пожар, возникший ранее в воскресенье в здании на улице Профессора Качалова в Невском районе Санкт-Петербурга, ликвидирован.
Обновлено в 00:41
Происшествия
В Киеве националисты перекрыли дорогу гей-параду
В Киеве радикальные националисты перекрыли дорогу участникам Марша равенства KyivPride и сожгли символ сообщества ЛГБТ — радужный флажок.
Обновлено в 05:16
Политика
Стивен Сигал попробовал башкирский кумыс
Актер станцевал башкирский танец с юной жительницей Сибая, а также попробовал кумыс.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов
Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес
Кудрявцева вывела Цымбалюк-Романовскую на чистую воду
Обновлено в 03:18
Футбол
«Спартак» поздравил Ташаева с днем рождения
«Спартак» поздравил полузащитника команды Александра Ташаева с днем рождения. 23 июня футболисту исполнилось 25 лет.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем
Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено 21 июня в 14:32
Шоу-бизнес
Фото и видео беременной Анастасии Решетовой становятся всё откровеннее
Анастасия не отказывает себе в удовольствии публиковать эффектные фото с беременным животиком.
Обновлено в 03:52
Политика
Путин поздравил россиян с Сабантуем
Обновлено в 04:59
Общество
Тематические рестораны появятся в более 100 столичных школах
Еще 34 школы присоединились к проекту «Мой школьный ресторан», сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Обновлено в 05:03