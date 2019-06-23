Единоборства

В Сети появилось видео боя Лобова и МалиньяджиГазета.Ru 03:18

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
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Лобов теперь действительно «Легенда»

Life.ru03:45

«Эти парни будто бы стали корешами». Лобов и Малиньяджи слишком осторожничали

Спорт-Экспресс03:45

Боец из России стал звездой поединков на голых кулаках. Он разбил лицо чемпиона мира по боксу

Матч ТВ05:18

Лобов: «Думаю, я сломал левую руку в бою с Малиньяджи»

Sport24.ru03:06

Артем Лобов: «Малиньяджи можно любить или ненавидеть, но он настоящий боец»

Sports.ru05:32

Пол Малиньяджи: «Был уверен, что с легкостью смогу победить Лобова»

Sportbox.RU01:55

Артём Лобов победил Поли Малиньяджи в кулачных боях BKFC, 22 июня 2019 года

Чемпионат05:10
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Общество

Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»

В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Политика

Дмитрий Рогозин: Испытания «Ангары» переходят в завершающую стадию

Создание ракеты-носителя "Ангара" переходит в завершающую стадию испытаний.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия

Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге

Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено вчера в 17:14
Спорт

Загитова упала во время проката на шоу в Японии

Обновлено в 02:51
Политика

Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день

Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Шоу-бизнес

Дочь Долиной разнесла обогащающихся на Началовой

Дочь российской артистки Ларисы Долиной Ангелина, которая была близка с Юлией Началовой, обрушилась с критикой в адрес фанатов покойной певицы.
Обновлено в 04:22
Финансы

Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%

За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Авто

Представлена динамика изменения цен на KIA Rio за последние 2 года

Обновлено в 01:00
Политика

Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

На сайте Министерства обороны РФ появился раздел, посвященный защитникам Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны.
Обновлено 21 июня в 23:14
Хоккей

На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков

Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие

США провели кибератаку на ракетные системы Ирана

Как отмечает издание ссылаясь на свои источники, киберкомандование США тщательно планировало эту атаку длительное время.
Обновлено в 02:52
Общество

Москвичка стала единственным в России стобалльником ЕГЭ по китайскому

Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.
Обновлено в 04:40
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Общество

Роспотребнадзор назвал правила покупки алкоголя

Специалисты Роспотребнадзора разработали простые правила, которые помогут выбрать безопасную и качественную алкогольную продукцию.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен

Пожар, возникший ранее в воскресенье в здании на улице Профессора Качалова в Невском районе Санкт-Петербурга, ликвидирован.
Обновлено в 00:41
Происшествия

В Киеве националисты перекрыли дорогу гей-параду

В Киеве радикальные националисты перекрыли дорогу участникам Марша равенства KyivPride и сожгли символ сообщества ЛГБТ — радужный флажок.
Обновлено в 05:16
Политика

Стивен Сигал попробовал башкирский кумыс

Актер станцевал башкирский танец с юной жительницей Сибая, а также попробовал кумыс.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов

Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес

Кудрявцева вывела Цымбалюк-Романовскую на чистую воду

Обновлено в 03:18
Футбол

«Спартак» поздравил Ташаева с днем рождения

«Спартак» поздравил полузащитника команды Александра Ташаева с днем рождения. 23 июня футболисту исполнилось 25 лет.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем

Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено 21 июня в 14:32
Шоу-бизнес

Фото и видео беременной Анастасии Решетовой становятся всё откровеннее

Анастасия не отказывает себе в удовольствии публиковать эффектные фото с беременным животиком.
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Путин поздравил россиян с Сабантуем

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Тематические рестораны появятся в более 100 столичных школах

Еще 34 школы присоединились к проекту «Мой школьный ресторан», сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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Артём Лобов
Ирландский боец без правил
Ирландский боец смешанных боевых искусств русского происхождения, выступающий под эгидой UFC в полулёгкой и лёгкой весовых категориях. Финалист бойцовского турнира The Ultimate Fighter: Team McGregor vs. Team Faber.
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Пол Малиньяджи
Чемпион Европейского Союза.
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