Единоборства
Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу МалиньяджиRT на русском 05:15
В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи. Бой продлился все пять раундов и по единогласному судейскому решению завершился победой российского ирландца со счётом 48:47.
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