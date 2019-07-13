Артистов распределяли по 2-3 человека в помещении. Как стало известно НЕВСКИМ НОВОСТЯМ, на фестивале «Белые ночи» произошел скандал, связанный с работой организаторов. Известная певица Светлана Лобода осталась сильно недовольна тем, что ей не выделили VIP-гримерку.

с чего всё началось

Певица Светлана Лобода устроила скандал на проходящем в Санкт-Петербурге музыкальном фестивале "Белые ночи" из-за VIP-гримерной, сообщают "Невские новости". Певица, как утверждается, осталась недовольна тем, что ей не выделили VIP-гримерную.

Лобода устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге, пишут СМИ

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