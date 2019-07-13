Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге, пишут СМИРИА Новости вчера в 22:30

Певица Светлана Лобода устроила скандал на проходящем в Санкт-Петербурге музыкальном фестивале "Белые ночи" из-за VIP-гримерной, сообщают "Невские новости". Певица, как утверждается, осталась недовольна тем, что ей не выделили VIP-гримерную.
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с чего всё началось

Лобода устроила скандал из-за гримерок на фестивале «Белые ночи»

Артистов распределяли по 2-3 человека в помещении. Как стало известно НЕВСКИМ НОВОСТЯМ, на фестивале «Белые ночи» произошел скандал, связанный с работой организаторов. Известная певица Светлана Лобода осталась сильно недовольна тем, что ей не выделили VIP-гримерку.
Невские Новостивчера в 18:28

Подробнее о событии

Лобода устроила скандал в Петербурге

URA.Ruвчера в 23:05

Лобода устроила скандал из-за гримерок на фестивале «Белые ночи»

Невские Новостивчера в 18:28

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Lenta.ruвчера в 23:16

Лобода устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 22:30

Лобода закатила скандал из-за гримерки на фестивале «Белые ночи»

Народные новостивчера в 21:23

СМИ: Лобода устроила скандал на фестивале в Петербурге

ТК Звездавчера в 20:25

СМИ: Светлана Лобода поскандалила из-за отсутствия отдельной гримёрки на фестивале в Петербурге

Петербургский дневник00:08
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:32, Вашингтон
Экономика

Регулятор в США договорился с Facebook о выплате $5 млрд

Компания Facebook утвердила соглашение с федеральной торговой комиссией (ФТК) США о выплате $5 млрд в связи с нарушениями при обработке персональной информации пользователей, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 22:21
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:55
Баскетбол

Леброн Джеймс не будет менять номер в «Лейкерс»

Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

Дорожное видео недели: встречка на Машинной, трюки байкеров на мосту и Путин на двух длиннющих Aurus

Президент на двух Aurus На этой неделе в Екатеринбург приезжал Владимир Путин.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в московском отеле

Обновлено вчера в 14:13
Общество

Меган Маркл обогатила королевскую семью на миллионы

Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала ключевым фактором, который помог продать больше памятных сувениров с символикой британской королевской семьи.
Обновлено вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу

Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
Обновлено вчера в 11:51
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Политика

Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной

Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.
Обновлено вчера в 19:18
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Гаджеты

Новое изображение Xiaomi Mi Mix 4 демонстрирует выдвижную фронтальную камеру

Хорошо зарекомендовавший себя инсайдер опубликовал новый рендер, который демонстрирует, как может выглядеть новый флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 4. В отличие от предыдущих компьютерных изображений, на которых основная камера располагалась в центральной верхней части задней панели, этот рендер демонстрирует камеру, расположенную в левом верхнем углу.
Обновлено вчера в 22:16
Шоу-бизнес

Газманов показал романтическую прогулку с женой по Италии

На днях на YouTube вышел выпуск шоу Насти Ивлеевой с участием Олега Газманова.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Грузии на дом скандально известного журналиста Георгия Габунии, который в эфире "Рустави 2" позволил себе оскорбления в адрес президента России, повесили позорную табличку.
Обновлено в 00:06
Происшествия

28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком

Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.
Обновлено вчера в 19:21
Шоу-бизнес

Солистка группы «Непара» сбросила 20 кг и вернулась на сцену

Солистка группы «Непара» дала интервью программе «Наш потребнадзор».
Обновлено вчера в 04:00
Футбол

Эксперты хотят видеть чемпионом «Краснодар» (но понимают, что им станет «Зенит») и не верят в «Спартак» и «Сочи»

"Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" выглядят предпочтительнее.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия

При атаке на отель в Сомали погибли десять человек

При атаке вооруженных боевиков на отель Asaseey в сомалийском портовом городе Кисмайо погибли не менее 10 человек, еще несколько человек получили ранения сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя местной полиции.
Обновлено вчера в 21:45
Авто

Вертолет «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019

Летательный аппарат с новым VIP-салоном представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено вчера в 20:40
Армия и оружие

Врио главы Пентагона обсудил с министром обороны Турции поставки С-400

Главы минобороны Турции и США Хулуси Акар и Марк Эспер обсудили по телефону поставку Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщило турецкое военное ведомство.
Обновлено вчера в 17:31
Шоу-бизнес

Рита Дакота после липосакции украсила обложку мужского журнала

Рита Дакота оказалась честна с подписчиками в Instagram, поэтому весной призналась, что сделала липосакцию.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

Американский военный самолет экстренно сел с горящим двигателем

Обновлено вчера в 08:49
Происшествия

Оператора одного из телеканалов Петербурга нашли мертвым

Тело оператора Петра Микова, сотрудничавшего с петербургским телеканалом 78 и работавшего в политическом ток-шоу "Открытая студия", обнаружили в пятницу.
Обновлено вчера в 15:39
Транспорт

ГИБДД лишили приоритета в знаках

Ранее Госавтоинспекция и суды оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 тыс. руб. за самовольную установку таких знаков на одной из улиц, сочтя их угрожающими безопасности движения.
Обновлено вчера в 18:18
Армия и оружие

Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Лечащие врачи пытаются сохранить руку избитой в Ингушетии девочки

Медицинские специалисты предполагают, что им удастся сохранить руку девочке из Ингушетии, которую зверски избивала родная тетя, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика

Медведев потребовал наращивать строительство жилья в регионах России

Темпы строительства жилой недвижимости необходимо наращивать практически в каждом регионе нашей страны, резюмировал премьер-министр.
Обновлено вчера в 10:35
Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов.
Обновлено вчера в 15:24
Футбол

Футбольный агент назвал своих клиентов из Африки «загорелыми»

Футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к болельщикам «Зенита» перед матчем против «Тамбова» с просьбой не проявлять расизм.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

В Туве объявлен траур по погибшим на реке Шуй

При попытке пересечь реку Шуй перевернулся УАЗ с людьми. Девять человек, в том числе семь детей, погибли.
Обновлено вчера в 09:31
Гаджеты

Oppo начала российские продажи смартфона Oppo Reno Z

В Oppo Reno Z установили AMOLED-экран диагональю 6,4-дюйма с разрешением 2340х1080 точек.
Обновлено вчера в 13:01
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LOBODA
Украинская певица
украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. Солистка группы «ВИА Гра» в 2004 году.
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