Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримеркиLenta.ru вчера в 23:16

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Невские новости». Певица возмутилась тем, что ей не выделили VIP-гримерную.
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Лобода устроила скандал из-за гримерок на фестивале «Белые ночи»

Артистов распределяли по 2-3 человека в помещении. Как стало известно НЕВСКИМ НОВОСТЯМ, на фестивале «Белые ночи» произошел скандал, связанный с работой организаторов. Известная певица Светлана Лобода осталась сильно недовольна тем, что ей не выделили VIP-гримерку.
Невские Новостивчера в 18:28

Подробнее о событии

СМИ: Светлана Лобода поскандалила из-за отсутствия отдельной гримёрки на фестивале в Петербурге

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Лобода устроила жуткую грызню на «Белых ночах»

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Светлана Лобода устроила скандал на фестивале «Белые Ночи» в Петербурге

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Лобода поскандалила в Петербурге из-за гримерки

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СМИ: Лобода из-за гримерки устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге

РИА Новостивчера в 22:30

Лобода устроила скандал из-за гримерок на фестивале «Белые ночи»

Невские Новостивчера в 18:28
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СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве

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У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
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Украинская певица
украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. Солистка группы «ВИА Гра» в 2004 году.
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