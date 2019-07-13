Артистов распределяли по 2-3 человека в помещении. Как стало известно НЕВСКИМ НОВОСТЯМ, на фестивале «Белые ночи» произошел скандал, связанный с работой организаторов. Известная певица Светлана Лобода осталась сильно недовольна тем, что ей не выделили VIP-гримерку.

с чего всё началось

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Невские новости». Певица возмутилась тем, что ей не выделили VIP-гримерную.

Армия и оружие Турецкий министр обороны объяснил главе Пентагона покупку С-400 Глава Минобороны Турции Хулуси Акар и и.о. шефа Пентагона Марк Эспер провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили начавшиеся поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Анкаре.

Музыка Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.

Происшествия Следствие назвало причину ДТП в Туве, где погибли девять человек Следствие назвало причину дорожно-транспортного происшествия на переправе через реку Шую в Бай-Тайгинском районе республики, в результате которого погибли девять человек, включая детей.

Общество Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.

Происшествия Тете избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение Следователи предъявили обвинения жительнице Ингушетии, избившей семилетнюю девочку, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Политика Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Авто Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.

Происшествия Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место По информации телеканала, инцидент произошел после того, как женщина попросила мужчину уступить ей место.

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.

Экономика Медведев потребовал наращивать строительство жилья в регионах России Темпы строительства жилой недвижимости необходимо наращивать практически в каждом регионе нашей страны, резюмировал премьер-министр.

Политика Трамп обвинил Россию и Китай в стремлении «ободрать» США Президент США Дональд Трамп заявил, что власти России и Китая "молятся" на приход к власти в Штатах демократа Джо Байдена.

Политика Состоялся первый разговор Путина и Зеленского Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».

Политика Гуайдо сообщил о похищении двух членов своей команды в Каракасе «Трусливый режим похитил членов моей команды Эрика Санчеса и Джейсона Паризи, которые были в Каракасе и охраняли мою семью, пока был в штате Трухильо»,— сообщил господин Гуайдо в своем Twitter.

Общество Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят По данным исследования, 12% россиян покупают данный продукт раз в неделю или чаще.

Транспорт ГИБДД лишили приоритета в знаках ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).

Происшествия Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета В Киеве злоумышленники обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". Полиция открыла дело по статье "Теракт".

Политика Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.

Происшествия В МЧС рассказали об опасности москитных сеток для детей В МЧС рассказали, что из-за незакрепленных москитных сеток дети часто выпадают из окон.

Политика На Украине «раскусили схему» Путина, заявил экс-представитель НАТО Бывший представитель НАТО в России, капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах сравнил отношение украинского президента Владимира Зеленского к российскому коллеге Владимиру Путину с подходом президента США Дональда Трампа.

Общество Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов Эксперты компании Superjob составили рейтинг экономических вузов, выпускники которых получают наибольшую заработную плату в начале карьеры.

Футбол Нобоа может перейти из «Зенита» в «Сочи» Еще один игрок «Зенита» этим летом может оказаться в «Сочи», сообщает «БИЗНЕС Online».