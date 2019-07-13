Артистов распределяли по 2-3 человека в помещении. Как стало известно НЕВСКИМ НОВОСТЯМ, на фестивале «Белые ночи» произошел скандал, связанный с работой организаторов. Известная певица Светлана Лобода осталась сильно недовольна тем, что ей не выделили VIP-гримерку.

с чего всё началось

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Невские новости». Певица возмутилась тем, что ей не выделили VIP-гримерную.

Происшествия Самолет Belavia выкатился за пределы полосы в аэропорту Киева Самолет белорусской авиакомпании Belavia, выполнявший рейс Минск - Киев, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в киевском аэропорту Жуляны.

Происшествия Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров Дым от лесных пожаров накрыл Красноярск, сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.

Происшествия ТЭЦ в Мытищах возобновила работу после пожара «После ликвидации последствий пожара на газопроводе за территорией электростанции, не принадлежащем и не эксплуатируемом «Мосэнерго», и возобновления подачи газа на ТЭЦ-27 сегодня в 8:01 в работу включена газовая турбина ГТ-32, работающая в составе третьего энергоблока станции», — заявили там.

Здоровье Сомнолог рассказал о норме по количеству часов сна Врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека своя норма по количеству часов сна. Об этом в субботу, 13 июля, пишет RT.

Политика На дом Габунии повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Шоу-бизнес Наталья Фриске трогательно поздравила отца с днем рождения Несколько часов назад Наталья Фриске поздравила своего отца с днем рождения.

Общество Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий Согласно новому документу, с 1 января 2020 года, увеличатся ежемесячные пособия малообеспеченным семьям при рождении первого и второго ребенка.

Политика Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.

Общество В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) очистили около 70% назначенного участка от завалов в Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.

Происшествия Два человека погибли в результате ДТП в Карелии В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля и его пассажир, водитель микроавтобуса и восемь его пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Авто Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.

Политика Компания Johnson & Johnson проведет испытания вакцины против ВИЧ Корпорация Johnson & Johnson планирует начать испытания своей новой вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Политика Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».

Происшествия Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.

Политика Малахова назвали врагом Украины Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных украинского портала «Миротворец».

Общество Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.

Происшествия В Уфе напали на полицейского и отобрали у него табельное оружие Драка между посетителями одного из развлекательных заведений в Уфе произошла в ночь на субботу, сотрудник полиции, пытавшийся ее остановить, получил телесные повреждения, похищено его табельное оружие.