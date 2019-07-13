с чего всё началось

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Невские новости». Певица возмутилась тем, что ей не выделили VIP-гримерную.

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.

Авто Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.

Общество Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.

Футбол Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов» Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".

Экономика Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.

Авто Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.

Политика Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала Бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* депутат Верховной рады Дмитрий Ярош одобрительно высказался по поводу обстрела здания телеканала «112 Украина» из гранатомёта.

Политика На дом Габунии повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Технологии Гендерная медицина: особенности проведения исследований Гендерная медицина уже включена во многие курсы медицинской школы.

Экономика Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.

Путешествия Российские туристы выбрали лучшее время для вылетов Наиболее популярным временем суток для вылетов оказалось утро, за него отдали свои голоса 14% опрошенных.

Политика Зеленский потребовал от и.о. главы Госфискальной службы Украины подать в отставку Свое требование Зеленский объяснил тем, что и.о. главы ГФС Украины не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал глава государства во время совещания в Ужгороде 6 июля.

Технологии Эксперт рассказал о плюсах и минусах биометрического банкомата Как рассказал aif.ru научный руководитель факультета прикладной математики и ИТ Финансового университета при правительстве РФ Борис Славин, у новых банкоматов есть определенные плюсы.

Армия и оружие На юге Израиля сработали сирены тревоги Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможном обстреле из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Шоу-бизнес Россиянки возмутились переездом Леди Гаги к Брэдли Куперу "Не люблю тебя больше, разлучница", — написала одна из россиянок. Ранее сообщалось, что Леди Гага съехалась с Брэдли Купером.

Происшествия Под Энгельсом на территории мясокомбината застрелен охранник Сегодня ночью на территории мясокомбината "Агротэк" в селе Генеральское Энгельсского района Саратовской области совершено убийство.

Армия и оружие Иностранцев заинтересовали корабли проектов «Гепард» и «Каракурт» Делегации Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Таиланда и Вьетнама на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге заинтересовали малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" и фрегат "Гепард-3,9". Об этом со ссылкой на пресс-службу Зеленодольского судостроительного завода имени А.М. Горького сообщает ТАСС.

Наука Некоторые рыбы умеют менять свой пол Ученые сообщают, что некоторые виды рыб умеют менять свой пол при жизни.