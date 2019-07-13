Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримеркиLenta.ru вчера в 23:16

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Невские новости». Певица возмутилась тем, что ей не выделили VIP-гримерную.
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Украинская певица Светлана Лобода устроила скандал из-за проблем с организацией на фестивале "Белые ночи" в Санкт-Петербурге, пишут "Невские новости
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Газета.Ru03:22

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Лобода поскандалила в Петербурге из-за гримерки

Мойка7802:08

СМИ: Светлана Лобода поскандалила из-за отсутствия отдельной гримерки на фестивале в Петербурге

Петербургский дневник00:08

Лобода поскандалила на «Белых ночах», требуя VIP-условий

Gazeta.SPb00:43

Лобода устроила жуткую грызню на «Белых ночах»

Газета.Ru03:22

Светлана Лобода устроила скандал на фестивале «Белые Ночи» в Петербурге

АБН00:47

Лобода устроила скандал из-за гримерки в Санкт-Петербурге

Телепрограмма01:49

СМИ: Лобода из-за гримерки устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге

РИА Новостивчера в 22:30
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Здоровье

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Обновлено в 04:32
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Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
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Обновлено вчера в 13:58
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Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»

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Экономика

Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду

Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.
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В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

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Обновлено в 04:17
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В Москве закрыли девять станций метро

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Обновлено в 00:11
Политика

Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала

Бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* депутат Верховной рады Дмитрий Ярош одобрительно высказался по поводу обстрела здания телеканала «112 Украина» из гранатомёта.
Обновлено в 06:24
Футбол

«Реал Сосьедад» выручит 24 млн евро за переход Гризманна в «Барселону»

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Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Обновлено вчера в 16:27
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
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Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову «пробивной бездарностью»

Правда, Лопырева признала, что Ольга весьма трудолюбива и обладает пробивной способностью.
Обновлено в 06:18
Технологии

Гендерная медицина: особенности проведения исследований

Гендерная медицина уже включена во многие курсы медицинской школы.
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Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено вчера в 22:12
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» приземлился на астероид Рюгу

Обновлено 11 июля в 02:01
Общество

Охрана не пускает посетителей на «Новосибирские Мальдивы»

Обновлено в 05:47
Путешествия

Российские туристы выбрали лучшее время для вылетов

Наиболее популярным временем суток для вылетов оказалось утро, за него отдали свои голоса 14% опрошенных.
Обновлено в 02:24
Политика

Зеленский потребовал от и.о. главы Госфискальной службы Украины подать в отставку

Свое требование Зеленский объяснил тем, что и.о. главы ГФС Украины не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал глава государства во время совещания в Ужгороде 6 июля.
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Технологии

Эксперт рассказал о плюсах и минусах биометрического банкомата

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Общество

China Daily (Китай): «Пекинское бикини» - не самое привлекательное зрелище (China Daily)

«Пекинское бикини» распространено не только в Китае.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

На юге Израиля сработали сирены тревоги

Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможном обстреле из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес

Россиянки возмутились переездом Леди Гаги к Брэдли Куперу

"Не люблю тебя больше, разлучница", — написала одна из россиянок. Ранее сообщалось, что Леди Гага съехалась с Брэдли Купером.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие

Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок

Обновлено в 04:31
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Под Энгельсом на территории мясокомбината застрелен охранник

Сегодня ночью на территории мясокомбината "Агротэк" в селе Генеральское Энгельсского района Саратовской области совершено убийство.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

Иностранцев заинтересовали корабли проектов «Гепард» и «Каракурт»

Делегации Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Таиланда и Вьетнама на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге заинтересовали малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" и фрегат "Гепард-3,9". Об этом со ссылкой на пресс-службу Зеленодольского судостроительного завода имени А.М. Горького сообщает ТАСС.
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Некоторые рыбы умеют менять свой пол

Ученые сообщают, что некоторые виды рыб умеют менять свой пол при жизни.
Обновлено 11 июля в 15:30
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Наука

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Обновлено вчера в 09:46
Армия и оружие

Погружение в реальность: тренажеры, имитирующие «Ярс» и «Тополь», показали в Петербурге

Разработанные в Петербурге тренажеры для экипажей «Ярсов» и «Тополей» отличаются от всех прочих потрясающей достоверностью.
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LOBODA
Украинская певица
украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. Солистка группы «ВИА Гра» в 2004 году.
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