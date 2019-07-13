Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримеркиLenta.ru вчера в 23:16
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Невские новости». Певица возмутилась тем, что ей не выделили VIP-гримерную.
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с чего всё началось
Украинская певица Светлана Лобода устроила скандал из-за проблем с организацией на фестивале "Белые ночи" в Санкт-Петербурге, пишут "Невские новости".Газета.Ru03:22
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СМИ: Светлана Лобода поскандалила из-за отсутствия отдельной гримерки на фестивале в Петербурге
Петербургский дневник00:08
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 09:46
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