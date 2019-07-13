Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримеркиLenta.ru вчера в 23:16
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Невские новости». Певица возмутилась тем, что ей не выделили VIP-гримерную.
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СМИ: Светлана Лобода поскандалила из-за отсутствия отдельной гримерки на фестивале в Петербурге
Петербургский дневник00:08
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Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Влад Топалов показал видео со свадьбы с Региной Тодоренко
Влад Топалов показал подписчикам в сети Instagram видео со свадьбы с Региной Тодоренко. Поклонники сравнили ролик с трейлером к фильму.
Обновлено в 05:06
Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Лидер украинского "Правого сектора" (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош призвал захватывать итальянцев, приезжающих на Украину.
Обновлено в 05:08
Религия
В Москве паломникам рассказали, откуда нужно занимать очередь к мощам Петра и Февронии
Желающие прикоснуться к мощам святых князей Петра и Февронии Муромских смогут занять очередь на Пречистенской набережной, начиная с 8:00 15 июля, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
Обновлено в 07:33
Общество
Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
Обновлено в 04:19
Происшествия
Самолет Belavia выкатился за пределы полосы в аэропорту Киева
Самолет белорусской авиакомпании Belavia, выполнявший рейс Минск - Киев, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в киевском аэропорту Жуляны.
Обновлено в 04:55
Политика
Митинг в защиту Грудинина прошёл в Москве
Обновлено в 07:46
Происшествия
Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки
6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Здоровье
«Женщины умирали на своих спальных местах»: правозащитник рассказал об условиях в колонии на Урале
Правозащитник из Екатеринбурга Алексей Соколов опубликовал на сайте информационно-правового центра «Правозащитники Урала» аналитический материал, в котором заявил, что в исправительной колонии № 16 «фактически умерщвляли людей».
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Футбол
Фанаты «Торпедо» не поддержат команду в матче с «Балтикой» из-за переноса на резервную арену
Болельщики московского «Торпедо» выступили с заявлением в связи с переносом домашней игры второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с калининградской «Балтикой» со стадиона имени Э.А. Стрельцова на резервную арену в академии «Спартака».
Обновлено в 04:50
Наука
Женская прокрастинация связана с уровнем дофамина
Обновлено вчера в 15:43
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Нижнем Новгороде убили главу отделения военно-исторического общества
Председатель нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов умер от ножевого ранения в больнице Нижнего Новгорода, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Постпред России в ОЗХО предупредил о подготовке провокации в Идлибе
Как уточнил постпред России при ОЗХО, в Идлибе назревает химическая провокация, но если послать туда команду МУФС (Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии), то они скажут, что «опять виноваты сирийцы» и русские.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Зеленский проведет конкурс на место главы Одесской области
Президент Украины Владимир Зеленский решил провести конкурс на должность главы Одесской областной государственной администрации (ОГА).
Обновлено в 07:05
Экономика
Повышение МРОТ коснётся 4 млн россиян
Изменения коснутся почти 4 млн россиян. Пока в документе говорится об установлении прожиточного минимума за второй квартал этого года.
Обновлено в 01:20
Политика
Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала
Бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* депутат Верховной рады Дмитрий Ярош одобрительно высказался по поводу обстрела здания телеканала «112 Украина» из гранатомёта.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Вооруженные в масках напали на офис компании под Саратовом
В Энгельсском районе Саратовской области группа вооруженных людей напала на офис коммерческой организации и застрелила охранника.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Выставила истеричкой. Овсянникова публично «облила грязью» Бородину
Обновлено вчера в 15:00
Театры
Игорь Лысов ушел из астраханского драмтеатра
Художественный руководитель драмтеатра Игорь Лысов оставил должность по собственному желанию.
Обновлено вчера в 05:50
Политика
Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Происшествия
В Нижегородской области ликвидировали открытое горение на заводе
Открытое горение ликвидировано в ангаре с макулатурой на площади 2,4 тысячи квадратных метров в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:09