Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримеркиLenta.ru вчера в 23:16

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Невские новости». Певица возмутилась тем, что ей не выделили VIP-гримерную.
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Лобода опровергла слухи о скандале на фестивале «Белые ночи»

Телепрограмма07:35

В Петербурге певица Лобода устроила скандал из-за гримерки

АиФ Санкт-Петербург03:47

Организаторы фестиваля «Белые ночи» сообщили, что скандала из-за гримерки Лободы не было

Невские Новости06:37

Буйнов отреагировал на истерику Лободы из-за гримерки

Газета.Ru07:37

Светлана Лобода опровергла информацию о скандале на «Белых ночах»

РИА Новости07:05

Светлана Лобода устроила скандал на фестивале «Белые Ночи» в Петербурге

АБН00:47

СМИ: Светлана Лобода поскандалила из-за отсутствия отдельной гримерки на фестивале в Петербурге

Петербургский дневник00:08
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Происшествия

СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве

Обновлено в 02:26
Политика

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Политика

Скабеева назвала внесение Малахова в базу «Миротворца» шизофренией

Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Влад Топалов показал видео со свадьбы с Региной Тодоренко

Влад Топалов показал подписчикам в сети Instagram видео со свадьбы с Региной Тодоренко. Поклонники сравнили ролик с трейлером к фильму.
Обновлено в 05:06
Политика

Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

Лидер украинского "Правого сектора" (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош призвал захватывать итальянцев, приезжающих на Украину.
Обновлено в 05:08
Религия

В Москве паломникам рассказали, откуда нужно занимать очередь к мощам Петра и Февронии

Желающие прикоснуться к мощам святых князей Петра и Февронии Муромских смогут занять очередь на Пречистенской набережной, начиная с 8:00 15 июля, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
Обновлено в 07:33
Общество

Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров

Обновлено в 04:19
Происшествия

Самолет Belavia выкатился за пределы полосы в аэропорту Киева

Самолет белорусской авиакомпании Belavia, выполнявший рейс Минск - Киев, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в киевском аэропорту Жуляны.
Обновлено в 04:55
Политика

Митинг в защиту Грудинина прошёл в Москве

Обновлено в 07:46
Происшествия

Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки

6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Здоровье

«Женщины умирали на своих спальных местах»: правозащитник рассказал об условиях в колонии на Урале

Правозащитник из Екатеринбурга Алексей Соколов опубликовал на сайте информационно-правового центра «Правозащитники Урала» аналитический материал, в котором заявил, что в исправительной колонии № 16 «фактически умерщвляли людей».
Обновлено в 06:35
Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Футбол

Фанаты «Торпедо» не поддержат команду в матче с «Балтикой» из-за переноса на резервную арену

Болельщики московского «Торпедо» выступили с заявлением в связи с переносом домашней игры второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с калининградской «Балтикой» со стадиона имени Э.А. Стрельцова на резервную арену в академии «Спартака».
Обновлено в 04:50
Наука

Женская прокрастинация связана с уровнем дофамина

Обновлено вчера в 15:43
Общество

В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

Обновлено в 06:06
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие

В Турцию прибыл самолет с новой партией компонентов С-400

Обновлено в 03:37
Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок

Обновлено в 04:31
Происшествия

В Нижнем Новгороде убили главу отделения военно-исторического общества

Председатель нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов умер от ножевого ранения в больнице Нижнего Новгорода, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Постпред России в ОЗХО предупредил о подготовке провокации в Идлибе

Как уточнил постпред России при ОЗХО, в Идлибе назревает химическая провокация, но если послать туда команду МУФС (Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии), то они скажут, что «опять виноваты сирийцы» и русские.
Обновлено вчера в 10:55
Политика

Зеленский проведет конкурс на место главы Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский решил провести конкурс на должность главы Одесской областной государственной администрации (ОГА).
Обновлено в 07:05
Экономика

Повышение МРОТ коснётся 4 млн россиян

Изменения коснутся почти 4 млн россиян. Пока в документе говорится об установлении прожиточного минимума за второй квартал этого года.
Обновлено в 01:20
Политика

Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала

Бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* депутат Верховной рады Дмитрий Ярош одобрительно высказался по поводу обстрела здания телеканала «112 Украина» из гранатомёта.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Вооруженные в масках напали на офис компании под Саратовом

В Энгельсском районе Саратовской области группа вооруженных людей напала на офис коммерческой организации и застрелила охранника.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Выставила истеричкой. Овсянникова публично «облила грязью» Бородину

Обновлено вчера в 15:00
Театры

Игорь Лысов ушел из астраханского драмтеатра

Художественный руководитель драмтеатра Игорь Лысов оставил должность по собственному желанию.
Обновлено вчера в 05:50
Политика

Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Происшествия

В Нижегородской области ликвидировали открытое горение на заводе

Открытое горение ликвидировано в ангаре с макулатурой на площади 2,4 тысячи квадратных метров в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:09
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LOBODA
Украинская певица
украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. Солистка группы «ВИА Гра» в 2004 году.
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