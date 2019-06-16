Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВГазета.Ru 13:35

Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ". Якобы Участник "Евровидения-2019" Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Лободы. После этого Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой.

Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ

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