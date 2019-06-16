Музыка

Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВГазета.Ru 13:35

Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ". Якобы Участник "Евровидения-2019" Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Лободы. После этого Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой.
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Лобода прокомментировала скандал с Лазаревым на Муз-ТВ

URA.Ru17:00

Лобода перевела на Лазарева вопрос про ссору

Московский Комсомолец12:26

Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым

Телепрограмма11:54

Люди такие странные: Светлана Лобода пояснила ссору с Сергеем Лазаревым

РЕН ТВ14:11

Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ

Газета.Ru13:35

Лобода впервые прокомментировала скандал с Лазаревым

News.ru15:00

Светлана Лобода: «Пусть Лазарев сам расскажет, что у нас случилось»

StarHit.ru12:00
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:12, Ашберн
Политика

Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест оппозиционера Усатого

Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест, выданный на имя лидера оппозиционной в Молдавии «Нашей партии» и экс-мэра молдавского города Бельцы Ренато Усатого.
Обновлено в 15:59
Гаджеты

На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15
Футбол

Сборные Парагвая и Катара сыграли вничью на Кубке Америки

Футболисты сборных Парагвая и Катара сыграли вничью в матче 1-го тура Кубка Америки, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 17:01
Музыка

Скончался барабанщик «Машины времени»

Обновлено в 07:12
Технологии

В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами

Обновлено в 15:20
Здоровье

Минздрав: около 80% женщин идут на роды нездоровыми

Обновлено в 07:41
Происшествия

Журналисту Голунову предоставили защиту

Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.
Обновлено в 17:46
Общество

Митинг против экотехнопарка «Шиес» прошел в Северодвинске

15 июня ООО "Технопарк" завершил работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории для строительства экотехнопарка "Шиес" в Архангельской области.
Обновлено в 13:29
Гаджеты

IKEA тоже решила потроллить Apple и ее новый Mac Pro

Напомним, что американская компания Apple в рамках WWDC 2019 показала новый Mac Pro, в котором дизайн многим напомнил обычную терку.
Обновлено в 15:02
Происшествия

Авиакомпания «Россия» проверит обслуживание рейсов после пропажи кота

Пресс-служба авиакомпании «Россия» сообщила, что все процедуры обслуживания рейсов из Хабаровска в Москву будут тщательно проверены в связи с пропажей кота пассажирки.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

Ведущий программы «Мир наизнанку» женился на «Мисс Украина-2016»

Автор тревел-программы «Мир наизнанку» женился. Избранницей телеведущего стала «Мисс Украина-2016» Александра Кучеренко.
Обновлено в 14:21
Политика

Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

В ДНР пообещали ВСУ «Авдеевский котел» в случае провокации

Матюшин пообещал, что если украинская провокация произойдет и станет поводом для начала боевых действий, то ВСУ и добровольческие батальоны окажутся в «Авдеевском котле».
Обновлено в 04:45
Общество

В Эстонии потребовали убрать красный крест из спектакля про Айболита

Эстонское отделение Красного Креста обратилось с требованием к руководству таллинского Русского молодежного театра убрать красный крест из спектакля «Доктор Айболит», об этом 16 июня сообщил художественный руководитель театра Александр Пуолакайнен в беседе РБК.
Обновлено в 15:38
Авто

В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4

В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).
Обновлено в 14:31
Происшествия

Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве

«Самолёт рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 13:52
Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам

«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Политика

В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Экономика

Бизнес просит смягчить условия для уплаты нулевого налога с дивидендов

Бизнес просит у государства снизить долю в уставном капитале, при которой с дивидендов не платятся налоги, с 50 до 25%, рассказали два человека, участвовавших во встречах компаний и министерств с февраля по апрель при работе над проектом «Трансформация делового климата» (план улучшения условий ведения бизнеса).
Обновлено в 16:39
Армия и оружие

Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»

Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".
Обновлено в 14:37
Единоборства

Уайт: «Фергюсон может быть следующим для Нурмагомедова»

Глава UFС Дэна Уайт не исключил, что американский боец ММА Тони Фергюсон может получить право на титульный бой.
Обновлено в 16:58
Хоккей

Умер бывший арбитр КХЛ Александр Черенков

Хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), скончался в возраст 52 лет.
Обновлено в 17:30
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования продюсера

Обновлено вчера в 05:23
Экономика

Счетная палата указала на низкую эффективность вовлечения Росимуществом земель в аренду

Деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков в 2017-2018 годы нельзя признать эффективной, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки.
Обновлено в 17:14
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»

Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Решетова покинула Россию

"Долгожданная встреча с океаном", - подписала снимок Анастасия. Куда именно улетела Решетова пока неизвестно.
Обновлено в 10:18
Футбол

«Спартак» рассказал о состоянии газона после концерта «Ленинграда»

Обновлено в 12:39
Спорт

Карякин победил на шахматном турнире «Армагеддон»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил на шахматном турнире "Армагеддон", сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие

В Китае заявили о военном превосходстве России над США

Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

В Башкирии в результате ДТП погиб ребенок

Автомобили Volkswagen и Skoda столкнулись в воскресенье на автодороге в Башкирии, в результате ДТП погиб 11-летний ребенок, еще семь человек, в том числе двое детей, госпитализированы.
Обновлено в 13:41
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LOBODA
Украинская певица
украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. Солистка группы «ВИА Гра» в 2004 году.
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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