Музыка
Лобода рассказала о конфликте с ЛазаревымLenta.ru вчера в 20:23
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с артистом Сергеем Лазаревым, который произошел на церемонии вручения премии «Муз-ТВ». Она сделала это в ходе прямого эфира в Instagram. Лобода отметила, что все люди разные и иногда ведут себя странно, как и Лазарев.
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Энергетика
Нефть остается под влиянием противодействующих факторов
Во второй половине недели нефть перешла к активному восстановлению, встретив покупателей на падении под отметку $60 за баррель.
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева.
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Примеру украинского главы последовали и некоторые из горожан Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь пробежал через фонтан на городской площади, передает РИА Новости.
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Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
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"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России
Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
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Эксперты портала Daily-Motor назвали лучшие подержанные автомобили немецких марок в возрасте до трех лет.
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Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Марокко, упав на финише
Чемпион мира-2015 Сергей Шубенков победил в беге на 110 м с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в столице Марокко Рабате.
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В Подмосковье семья, выпив молока, заразилась клещевым энцефалитом
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Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»
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Экс-глава НИИТО Михаил Садовой приговорен к трем годам колонии
Центральный райсуд Новосибирска приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Минздрава РФ Михаила Садового.
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17 июня православные отмечают День Святого Духа
Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.
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