Лобода рассказала о конфликте с ЛазаревымLenta.ru вчера в 20:23

Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с артистом Сергеем Лазаревым, который произошел на церемонии вручения премии «Муз-ТВ». Она сделала это в ходе прямого эфира в Instagram. Лобода отметила, что все люди разные и иногда ведут себя странно, как и Лазарев.

Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым

Армия и оружие ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35 В корпорации рассчитывают подписать еще один контракт с Минобороны по МиГ-35, добавил Тарасенко.

Здоровье В Магаданской областной больнице онкологи из Москвы осмотрели более 40 пациентов В Магаданской областной больнице специалисты – онкологи из Москвы осмотрели более 40 пациентов, - сообщает "Весьма" со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Энергетика Нефть остается под влиянием противодействующих факторов Во второй половине недели нефть перешла к активному восстановлению, встретив покупателей на падении под отметку $60 за баррель.

Политика В Москве госпитализировали главу Дагестана В Москве госпитализировали главу Дагестана Владимира Васильева, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики.

Экономика В арендном договоре Мосфильма обнаружена несуществующая валюта Договор аренды земельного участка был заключён в 1996 году между киноконцерном "Мосфильм" и столичным управлением Росимущества.

Здоровье Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.

Политика Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.

Политика Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева.

Политика Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе Примеру украинского главы последовали и некоторые из горожан Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь пробежал через фонтан на городской площади, передает РИА Новости.

Экономика В России возобновился рост числа банкротств компаний Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.

Футбол "Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.

Авто Составлен рейтинг немецких авто с пробегом не старше трех лет Эксперты портала Daily-Motor назвали лучшие подержанные автомобили немецких марок в возрасте до трех лет.

Политика В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.

Экономика Автоконцерны приступили к сборке субсидий Мера была запущена в конце октября 2018 года с целью сохранения условий работы концернов, работающих в режиме промышленной сборки.

Спорт Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Марокко, упав на финише Чемпион мира-2015 Сергей Шубенков победил в беге на 110 м с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в столице Марокко Рабате.

Шоу-бизнес Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей Анна Семенович сообщила поклонникам в Instagram, что отравилась вареным языком. Она разместила в разделе «истории» снимок с капельницей.

Происшествия Смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".

Хоккей Умер бывший арбитр КХЛ Александр Черенков Хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), умер в возрасте 52 лет.

Экономика Лекарства подорожают из-за обязательной маркировки Лекарства подорожают из-за введения обязательной маркировки с криптозащитой. Об этом заявили на совещании в Минпромторге, пишет «РГ».

Общество «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Политика Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2» По словам Шлунда, немецкие политические деятели "убедились в том, что люди хотят совсем другой политики в отношении России", соратники канцлера Германии Ангелы Меркель "словно сделали открытие, что российская политика занимает намного более важное место, чем то, что ей отводилось ранее".

Происшествия Экс-глава НИИТО Михаил Садовой приговорен к трем годам колонии Центральный райсуд Новосибирска приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Минздрава РФ Михаила Садового.