Музыка
Лобода рассказала о конфликте с ЛазаревымРИА Новости вчера в 18:08
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ". В ходе прямого эфира Лободы в Instagram один из пользователей задал ей вопрос о причине перепалки между артистами.
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Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Общество
СМИ узнали о предложении регионов скорректировать критерии нуждаемости
Чиновники из регионов предложили в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности скорректировать критерии нуждаемости, пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, которые региональные власти отправили в Минтруд в рамках подведения предварительных итогов первого этапа проекта по снижению бедности.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика
Иркутская область вложит 1 млрд рублей в новый авиатерминал
Как рассказал ТАСС губернатор Иркутской области Сергей Левченко в кулуарах Российско-китайского ЭКСПО в Харбине, общие инвестиции в строительство нового терминала в Иркутске оцениваются в семь млрд рублей.
Обновлено в 00:08
Политика
Сотрудников штаба Трампа уволят за утечку данных о его низком рейтинге
Избирательный штаб президента США Дональда Трампа уволит ряд сотрудников, отвечающих за изучения общественного мнения.
Обновлено вчера в 21:15
Общество
Россия в 2018 году снизила сброс стоков в Амур на 35,8 миллиона кубометров
Российская сторона в 2018 году снизила сброс неочищенных сточных вод в Амур на 35,8 миллиона кубометров – до 687,2 миллиона кубометров, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Генпрокуратуры РФ Евгений Надыршин.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
В Кузбассе угольная компания задолжала рабочим 25 млн рублей
В Кемеровском районе угольная компания ООО «Ровер» задолжала работникам более 25 миллионов рублей по заработной плате.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Новосибирскую студентку, обвинившую педагога в изнасиловании, отчисляют
Обновлено вчера в 13:36
Гаджеты
Cellebrite научилась взламывать любые версии iPhone или iPad
Специалисты израильской организации Cellebrite научились взламывать все устройства iPhone и iPad от американской компании Apple.
Обновлено вчера в 18:45
Общество
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено вчера в 12:06
Финансы
Вступила в силу пониженная Центробанком РФ ключевая ставка
С сегодняшнего дня, 17 июня, вступило в силу решение Совета директоров Банка России о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов — до 7,5%, принятое в минувшую пятницу.
Обновлено вчера в 19:57
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено вчера в 08:37
Политика
Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным
Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.
Обновлено вчера в 19:15
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено вчера в 17:12
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено 15 июня в 12:36
Экономика
Власти обсудят новый критерий для изъятия земель у фермеров
По данным РАН, которые приводит «Опора России», треть сельскохозяйственных земель в России — кислые почвы, а четверть слабо обеспечена питательными веществами.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В аквапарке Екатеринбурга пострадала трёхлетняя девочка
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Токаев заявил, что Россия для Казахстана «абсолютно необходима»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница.
Обновлено вчера в 23:10
Автоспорт
Экипаж SMP Racing занял третье место на гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и Стоффеля Вандорна занял третье место в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана», которая завершилась сегодня на французском автодроме «Сарта».
Обновлено вчера в 14:21
Спорт
Сергей Шубенков одержал победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Выступающий в нейтральном статусе российский легкоатлет Сергей Шубенков одержал победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в марокканском Рабате в беге на 100 метров с барьерами.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Журналисту Голунову предоставили защиту
Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.
Обновлено вчера в 17:46
Авто
Составлен рейтинг немецких авто с пробегом не старше трех лет
Эксперты портала Daily-Motor назвали лучшие подержанные автомобили немецких марок в возрасте до трех лет.
Обновлено вчера в 13:27
Авто
Tesla начала продавать подержанные автомобили Model 3
Обновлено вчера в 23:44
Общество
«Вы кто вообще такие?»: Майк Пондсмит ответил на критику Cyberpunk 2077
Если поначалу всё, что CD Projekt RED рассказывала и показывала о Cyberpunk 2077, принималось с восторгом, то не так давно, когда разработка приблизилась к финалу, начала распространяться критика отдельных аспектов игры.
Обновлено вчера в 10:30
Футбол
Сарри покидает «Челси» и становится главным тренером «Ювентуса»
Пресс-служба "Челси" сообщает, что главный тренер команды Маурицио Сарри покидает английский клуб.
Обновлено вчера в 09:07
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новую фотографию сына
Британский принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл разместили новый снимок своего сына Арчи Харрисона Маунтбаттен-Виндзора.
Обновлено вчера в 11:56
Кино
Объявлены победители «Кинотавра»
В Сочи завершилась церемония награждения лауреатов юбилейного 30-го российского кинофестиваля "Кинотавр".
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Зачем Киев намерен ввести анкетирование крымчан при въезде на Украину
"Ввести опросы для украинцев" Напомним: после вхождения Крыма в состав России между полуостровом и украинскими территориями появилась государственная граница, которую власти Украины называют административной, — с их точки зрения, де-юре Крым остаётся частью страны.
Обновлено вчера в 18:28
Футбол
«Арсенал» объявил о переходе Луценко
Руководство тульского «Арсенала» объявило о подписании контракта с Евгением Луценко.
Обновлено вчера в 14:15
Гаджеты
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене
Для китайского рынка вышеуказанный смартфон теперь продается по цене на 30 долларов меньше, чем при первоначальных продажах.
Обновлено вчера в 03:13
Религия
На въезде в Екатеринбург появился указатель «город бесов»
Неизвестные установили указатель «Город бесов» на въезде в Екатеринбург.
Обновлено в 00:12