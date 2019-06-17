Лобода рассказала о конфликте с ЛазаревымРИА Новости вчера в 18:08

Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ". В ходе прямого эфира Лободы в Instagram один из пользователей задал ей вопрос о причине перепалки между артистами.

Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым

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