Музыка

Лобода рассказала о конфликте с ЛазаревымРИА Новости 18:08

Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ". В ходе прямого эфира Лободы в Instagram один из пользователей задал ей вопрос о причине перепалки между артистами.
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Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым

Аргументы и Факты19:04

На фоне скандала с Лободой Лазарев выложил фото отдыха с мужчиной в США

Газета.Ru22:14

Лобода ответила подписчикам на вопрос о конфликте с Лазаревым

Московский Комсомолец20:33

Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым

РИА Новости18:08

Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым

RT на русском20:21

Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым

Вечерняя Москва14:16

Светлана Лобода впервые высказалась о скандале с Сергеем Лазаревым

Super.ru09:53
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Политика

Саакашвили рассказал об отношении Порошенко к алкоголю

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал в эфире телеканала «112 Украина», как экс-президент Украины Петр Порошенко относится к местному алкоголю.
Обновлено в 21:52
Общество

Установлено точное время сна для сохранения здоровья и красоты

Обновлено в 02:00
Политика

Планы оппозиции устроить провокацию на проспекте Сахарова провалились

Экономист и политолог Александр Дудчак уверен, что оппозиция не добилась желаемого в ситуации с журналистом Иваном Голуновым, поэтому будет устраивать многочисленные провокации.
Обновлено в 15:44
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Музыка

Умер барабанщик группы «Машина времени» Остроумов

Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Звезда «Ментовских войн» Андрей Биланов перестал скрывать возлюбленную

Обновлено в 20:00
Общество

В России появится новая маркировка продуктов

Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.
Обновлено в 19:49
Политика

Польский журналист оценил высказывание Дуды о русских

Польский журналист Томаш Залевский прокомментировал слова лидера страны Анджея Дуды, который ранее заявил, что поляки превосходят русских в смелости и «способны сражаться до конца независимо ни от чего».
Обновлено в 22:24
Наука

На Эвересте установили самые высокогорные метеостанции

Обновлено 14 июня в 12:48
Кино

«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

Обновлено в 22:05
Футбол

«Арсенал» объявил о переходе Луценко

Руководство тульского «Арсенала» объявило о подписании контракта с Евгением Луценко.
Обновлено в 14:15
Здоровье

В Подмосковье семья, выпив молока, заразилась клещевым энцефалитом

В Подмосковье семья, выпив сырого козьего молока, заразилась клещевым энцефалитом.
Обновлено в 04:38
Общество

Никита Михалков планирует запустить сеть винных ресторанов

Dodici Wine & Kitchen — не первая попытка Никиты Михалкова запустить собственную ресторанную сеть.
Обновлено в 21:08
Общество

Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей

Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено в 17:21
Шоу-бизнес

Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба

Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.
Обновлено в 20:06
Армия и оружие

CNN: США могут перебросить дополнительные силы на Ближний Восток

После инцидента с двумя нефтяными танкерами 13 июня в Оманском заливе в США, как ожидается, обсудят возможность переброски дополнительных сил в ближневосточный регион, передаёт телеканал CNN со ссылкой на два осведомлённых источника.
Обновлено в 21:17
Авто

Составлен рейтинг немецких авто с пробегом не старше трех лет

Эксперты портала Daily-Motor назвали лучшие подержанные автомобили немецких марок в возрасте до трех лет.
Обновлено в 13:27
Происшествия

Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в «Шереметьево»

Самолет компании «Аэрофлот», у которого во время полета дала сбой система кондиционирования, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 13:40
Происшествия

В результате ДТП с автобусом в Венесуэле погибли 16 человек

Обновлено в 20:45
Наука

В Китае нашли следы динозавра возрастом 100 миллионов лет

Совместная американо-китайская исследовательская группа обнаружила в восточной провинции Китая Цзянсу четыре окаменелых следа динозавра, возраст которых достигает почти 100 миллионов лет.
Обновлено в 17:17
Музыка

Исполнилось 65 лет со дня рождения Сергея Курехина

16 июня исполняется 65 лет со дня рождения музыканта-авангардиста, композитора Сергея Курехина.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без электричества

Обновлено в 08:34
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы

Пожар в одном из жилых домой на севере Москвы унес жизни двоих человек.
Обновлено в 21:04
Общество

Грозы и град: синоптики предупредили о непогоде 17 июня в Кузбассе

Грозы, ветер и град: синоптики предупредили о непогоде в понедельник, 17 июня, в Кузбассе.
Обновлено в 19:48
Игры

Создана браузерная Super Mario с королевской битвой на сто человек

Обновлено в 11:46
Политика

Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»

По словам Шлунда, немецкие политические деятели "убедились в том, что люди хотят совсем другой политики в отношении России", соратники канцлера Германии Ангелы Меркель "словно сделали открытие, что российская политика занимает намного более важное место, чем то, что ей отводилось ранее".
Обновлено в 20:14
Политика

Сотрудников штаба Трампа уволят за утечку данных

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа уволит ряд сотрудников из-за утечки данных о его низком рейтинге.
Обновлено в 21:08
Происшествия

В Башкирии объявлены в розыск дети кассира, укравшей 25 млн рублей

Обновлено в 12:14
Религия

Епархия отказалась от строительства храма в екатеринбургском сквере

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что храм в сквере у Театра драмы не появится, сообщает официальный сайт епархии.
Обновлено в 04:23
Здоровье

Сергей Цивилёв посетил отремонтированный корпус Кемеровской областной больницы

В больнице отремонтировали отделение челюстно-лицевой и реконструктивной хирургии, а также нейрохирургическое и неврологическое отделения.
Обновлено в 21:28
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LOBODA
Украинская певица
украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. Солистка группы «ВИА Гра» в 2004 году.
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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